Европа рискува да превърне изявленията си за заплахата от война с Русия в „самосбъдващо се пророчество“ и действително да преживее тази война. Това е мнението на Хана Ноте, директор на Евразийската програма за неразпространение на ядрени оръжия, чието мнение е публикувано от Financial Times.

Авторката цитира изявления на европейски военни и политически фигури, предупреждаващи, че „вече преживяхме последното си лято на мир“ и че Европа е изправена пред война с мащаба, „в който са се борили нашите дядовци и прадядовци“.

Ноте смята това за прекалена реакция на собствената грешка на Европа в миналото. През 2022 г. мнозина там бяха уверени, че Москва няма да посмее да започне пълномащабно нахлуване в Украйна – и сега, според нейната оценка, се наблюдава подобна погрешна реакция, като „някои сякаш убеждават себе си и други, че руска атака срещу страна от НАТО е неизбежна“.

Според нея това създава риска от заместване на трезвия анализ с потвърждение на собствените страхове.

Авторката посочва, че дори при враждебни отношения със Запада, Русия може да сметне хибридния натиск за достатъчен и да се поколебае да прибегне до директна война с НАТО. „Сериозният анализ трябва да остане отворен за възможността Москва, независимо колко враждебна е тя, да не рискува мащабна атака“, пише Ноте.

Тя смята, че ефектът от ескалацията е особено тревожен. Европейският алармизъм вече подхранва огледална реакция в Русия, където елитите все по-често твърдят, че Европа, като се превъоръжава, се готви за война и се стреми да нанесе „стратегическо поражение“ на Русия. Ноте предупреждава, че „колкото повече едната страна вярва, че войната е неизбежна, толкова повече и другата започва да вярва в това“.

С почти пълната липса на директни комуникационни канали между Европа и Русия, това създава риск от опасни грешки. Дори изолирани инциденти биха могли да бъдат възприети като подготовка за атака. „Опасността войната да се превърне в самосбъдващо се пророчество става все по-реална“, отбелязва авторката.

В заключение Ноте пише, че европейските страни имат право да засилят своята отбрана и средства за сдържане, озовавайки се „в капан между заплашителна Русия и непредсказуема администрация на Тръмп“. Ако обаче Европа в крайна сметка се убеди, че войната с Русия е неизбежна, рискува да предизвика точно конфликта, който се стреми да избегне.