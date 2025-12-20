Германският канцлер отправи призив за мирно съжителство на възпоменание за жертвите на нападението с автомобил в Магдебург

Германският канцлер Фридрих Мерц призова за „мирно съжителство“ в страната, докато Германия отбеляза първата годишнина от смъртоносното нападение с автомобил на коледен базар в източната част на страната. Това нападение се случи на 20 декември 2024 г., при което загинаха шестима души и над 300 бяха ранени.

По време на възпоменателна церемония в църквата „Свети Йоан“ в Магдебург, която е разположена близо до мястото на трагедията, Мерц изрази надежда, че възпоменанието ще донесе утеха и ще укрепи мирното съжителство, особено в контекста на празничния сезон. Той подчерта, че Германия остава страна на безусловна солидарност, която се противопоставя на насилието и несправедливостта.

Коледният базар в Магдебург бе отворен отново на 20 ноември 2025 г. при засилени мерки за сигурност, включително въоръжена полицейска охрана и бетонни прегради. Въпреки това, в събота, базарът остана затворен в знак на почит към жертвите на атаката.

За нападението е обвинен 51-годишният саудитски гражданин Талеб Джауад ал-Абдулмохсен, който призна, че е врязал нает джип в тълпата. Прокуратурата сочи, че атаката е била подтикната от лични мотиви, както и от крайнодесни и антиислямски възгледи.

Изявлението на Мерц е на фона на предстоящите регионални избори и растящото влияние на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ в социологическите проучвания в провинция Саксония-Анхалт, чиято столица е Магдебург. Нападението се случи по време на предизборна кампания за парламентарни избори и беше част от поредица нападения, извършени от мигранти, което засили дебата за имиграцията и сигурността в Германия.

Междувременно, германската полиция съобщи, че на 13 декември 2025 г. е арестувала петима мъже, заподозрени в подготовка на подобно нападение с автомобил срещу коледен базар в Бавария. Според разследващите, задържаните са египтянин, тримата мароканци и сириец.