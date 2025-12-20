НА ЖИВО
          Голяма промяна: Българите сами ще избират срока на валидност на личните си карти

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Българските граждани получават правото сами да определят срока на валидност на своите лични карти, като избират между 5 и 10 години. Тази ключова промяна премахва досегашния фиксиран модел и е част от пакет нови мерки, одобрени от Министерския съвет. Целта на реформата е да модернизира системата за лични документи и да облекчи административните процедури за населението, без това да налага допълнително бюджетно финансиране.

          Обновеният Правилник за издаване на български лични документи поставя гражданина в центъра на процеса. Властите мотивират решението с необходимостта от гъвкавост – някои хора предпочитат по-честа смяна на документа, докато други, особено тези, които пътуват често или живеят дългосрочно в чужбина, биха се възползвали от по-дълъг хоризонт на валидност. Това е стъпка към намаляване на излишната регулация и предлагане на персонализиран подход вместо универсално решение за всички.

          Освен срока на валидност, правителството въвежда и мерки за по-добра комуникация между администрацията и гражданите. При подаване на заявления вече ще се събират данни за електронна поща и телефонен номер. Това ще позволи по-бързо уведомяване за статуса на документите и е стъпка напред в дигитализацията на услугите. Промяната засяга не само личните карти, но и реда за издаване на свидетелства за управление на МПС, временни карти за самоличност и моряшки паспорти.

          Важен момент в реформата е централизираното персонализиране на документите, което вече ще се извършва от дирекция „Български документи за самоличност“ към МВР. Според мотивите на кабинета, това ще повиши сигурността, ще подобри контрола и ще уеднакви стандартите, намалявайки риска от забавяния.

          Разширява се и обхватът на електронната идентичност. Гражданите ще могат да заявяват удостоверение за електронна идентичност както при издаване на нова карта, така и по всяко време за вече валиден документ. Регламентирана е ясна процедура за управление на този електронен носител, което е ключово за сигурния достъп до дигиталните услуги на държавата и е в синхрон с европейските усилия за киберсигурност и свързаност.

          Паралелно с промените за българските граждани, кабинетът прие изменения и в Правилника за прилагане на Закона за чужденците. Те целят по-голяма яснота при процедурите за продължително пребиваване, което е важен сигнал към чуждестранните инвеститори и специалисти.

          Специален акцент е поставен върху режима за т.нар. „дигитални номади“. Още през юни Народното събрание одобри промени в закона, позволяващи пребиваване до 180 дни с дългосрочна виза за висококвалифицирани специалисти, работещи дистанционно. Приетите сега подзаконови актове правят този режим реално приложим. Очаква се мярката да привлече икономически активни хора от сферата на иновациите и ИТ сектора, които да стимулират потреблението и пазара на имоти у нас.

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

Пишете ни: novini@eurocom.bg

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

