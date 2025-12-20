Столичани вече имат яснота относно начина, по който ще заплащат за градски транспорт след официалното въвеждане на единната европейска валута. Обявените цени за София носят добри новини, като според Нова телевизия „изненадата е приятна“ – поскъпване не се предвижда, а при някои превозни документи дори се наблюдава леко понижение заради правилата за закръгляване надолу.

Еднократният билет, чиято цена в момента е 1,60 лв., ще се продава за 0,80 евро. Промяна има и при еднодневната карта, която ще струва 2 евро вместо досегашните 4 лева. Нощният билет също поевтинява и ще струва 1 евро.

Абонаментните карти също остават достъпни и са определени като „без удар по джоба“. Месечната карта за всички линии, която в момента струва 50 лева, е преизчислена на 25,50 евро.

От отговорните институции категорично подчертават, че става въпрос за процес „без скрито поскъпване“. Цените не се вдигат, а са изчислени стриктно по официалния курс с прилагане на закръгляване в полза на пътниците. Основната цел е преминаването към еврото да бъде плавно и да не доведе до допълнителна финансова тежест за гражданите.

Новите тарифи ще влязат в сила „от догодина“, едновременно със старта на разплащанията в евро, като условията за използване и валидността на превозните документи остават непроменени.