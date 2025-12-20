НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 20.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Ясни са цените на градския транспорт в София след въвеждането на еврото

          0
          0
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Столичани вече имат яснота относно начина, по който ще заплащат за градски транспорт след официалното въвеждане на единната европейска валута. Обявените цени за София носят добри новини, като според Нова телевизия „изненадата е приятна“ – поскъпване не се предвижда, а при някои превозни документи дори се наблюдава леко понижение заради правилата за закръгляване надолу.

          - Реклама -

          Еднократният билет, чиято цена в момента е 1,60 лв., ще се продава за 0,80 евро. Промяна има и при еднодневната карта, която ще струва 2 евро вместо досегашните 4 лева. Нощният билет също поевтинява и ще струва 1 евро.

          Абонаментните карти също остават достъпни и са определени като „без удар по джоба“. Месечната карта за всички линии, която в момента струва 50 лева, е преизчислена на 25,50 евро.

          От отговорните институции категорично подчертават, че става въпрос за процес „без скрито поскъпване“. Цените не се вдигат, а са изчислени стриктно по официалния курс с прилагане на закръгляване в полза на пътниците. Основната цел е преминаването към еврото да бъде плавно и да не доведе до допълнителна финансова тежест за гражданите.

          Новите тарифи ще влязат в сила „от догодина“, едновременно със старта на разплащанията в евро, като условията за използване и валидността на превозните документи остават непроменени.

          Столичани вече имат яснота относно начина, по който ще заплащат за градски транспорт след официалното въвеждане на единната европейска валута. Обявените цени за София носят добри новини, като според Нова телевизия „изненадата е приятна“ – поскъпване не се предвижда, а при някои превозни документи дори се наблюдава леко понижение заради правилата за закръгляване надолу.

          - Реклама -

          Еднократният билет, чиято цена в момента е 1,60 лв., ще се продава за 0,80 евро. Промяна има и при еднодневната карта, която ще струва 2 евро вместо досегашните 4 лева. Нощният билет също поевтинява и ще струва 1 евро.

          Абонаментните карти също остават достъпни и са определени като „без удар по джоба“. Месечната карта за всички линии, която в момента струва 50 лева, е преизчислена на 25,50 евро.

          От отговорните институции категорично подчертават, че става въпрос за процес „без скрито поскъпване“. Цените не се вдигат, а са изчислени стриктно по официалния курс с прилагане на закръгляване в полза на пътниците. Основната цел е преминаването към еврото да бъде плавно и да не доведе до допълнителна финансова тежест за гражданите.

          Новите тарифи ще влязат в сила „от догодина“, едновременно със старта на разплащанията в евро, като условията за използване и валидността на превозните документи остават непроменени.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Системите на Агенция „Митници“ са готови за работа с евро

          Красимир Попов -
          Информационните системи на Агенция „Митници“ вече са успешно адаптирани за работа с единната европейска валута. Дейностите са извършени в съответствие с утвърдения План на...
          Политика

          Огнян Минчев: Политическата воля за честни избори е по-важна от спора за машините

          Красимир Попов -
          Когато е налице истинско желание изборният процес да бъде честен, фокусът не бива да пада върху технологията на гласуване, а върху политическата и административната...
          Общество

          Почина създателят на Ретро музей Варна Цветан Атанасов

          Красимир Попов -
          Цветан Атанасов, създателят на Ретро музей Варна, е починал днес след тежко боледуване, съобщи БГНЕС. Той страдаше от тежка форма на рак на стомаха. Преди...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions