      събота, 20.12.25
          Явор Колев: Скритите камери в училищата са злонамерени, но явното наблюдение е необходимо

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Поставянето на замаскирани записващи устройства в училищни помещения е категорично злонамерено действие, което издава умисъл. Това заяви експертът по киберсигурност Явор Колев в ефира на Нова телевизия. Коментарът му бе провокиран от случая с директора на 138-о СУ в София Александър Евтимов, който бе задържан заради монтирани скрити камери в санитарните помещения на учебното заведение.

          Колев изрази надежда, че обвиненията за създаване на незаконно съдържание няма да се потвърдят, но подчерта сложността на техническите експертизи. „Доколкото става въпрос за този директор, надявам се да не се потвърдят данните, че е създавал порнографско съдържание. При иззети компютри и мобилни устройства една експертиза се провежда в рамките на месеци, за да бъдат извадени материали. Не може за няколко дни да бъдат представени доказателства за създаване на такива сексуални материали. Но се надявам този директор да не е създавал такива материали“, посочи експертът.

          Въпреки това, той направи анализ на профила на извършителите на подобни деяния. „За съжаление, 95% от сексуалните насилници са мъже, самотно живеещи, среден до висок стандарт на живот, търсят професии с работа с деца като възпитатели и учители – той влиза в този профил“, отбеляза Колев.

          По повод на конкретния инцидент, при който директорът бе пуснат под гаранция от 5000 лв., експертът бе категоричен, че монтажът на устройства, маскирани като датчици, без знанието на децата, е недопустим. „Никой не би допуснал, че това са камери. Виждаме умисъл от страна на директора“, допълни той, като уточни, че не се изискват специални умения за инсталирането на такава техника.

          Въпреки критиките към скритото наблюдение, Явор Колев защити тезата за засилен контрол в учебните заведения чрез явно видеонаблюдение.

          „Аз съм „за“ да има камери във всички помещения в училищата, дори в т.нар. санитарни помещения. Разбира се, не в кабинките. Камери, които да бъдат обозначени със стикери, че там се осъществява видеонаблюдение. Знаем, че наркопласьорите вербуват ученици, за да могат в училище да се разпространяват наркотици“, предупреди той.

          Експертът сподели и личните си впечатления от посещенията си в образователни институции от месец септември насам. „Навсякъде има видеонаблюдение, навсякъде това видеонаблюдение е изнесено в кабинетите на директорите. Това е нормално, те трябва да контролират учебния процес и дисциплината. Но там камерите са явни, обозначени са със стикери. Те трябва да знаят, че в училището не трябва да се вършат противоправни действия“, обобщи Колев.

