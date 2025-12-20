Кирило Буданов посочи две направления, в които Украйна е критично зависима от САЩ

Кирило Буданов, ръководител на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна, заяви в интервю пред LB, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са критично зависими от САЩ в сателитното наблюдение и ранното известяване за балистична заплаха.

- Реклама -

Първата област, според Буданов, са космическите изображения – радарни и оптични. Това обаче има два компонента.

Първо, Украйна получава достъп до космически изображения от САЩ безплатно, под формата на помощ, а второто е чрез договори.

Следователно, ако САЩ блокират достъпа до безплатни космически изображения, това няма да е критичен проблем, отбеляза Буданов.

„За оптичните изображения това е около 15-17% намаление, което не е критично. За радарните изображения е около 46%: трудно, но също така не е голяма работа. Всички обичаме да снимаме храст, защото искаме да го видим през сателит“, отбеляза той.

В същото време, ако САЩ вземат политическо решение и блокират договорите, това ще бъде критично, подчерта началникът на ГУР. „Тогава падаме почти до нула. Ние сме критично зависими от този фактор“.

Вторият фактор, според Буданов, където Украйна зависи от САЩ, е ранното предупреждение за балистична заплаха.

„Това е всичко. Останалото е наше“, подчерта той.