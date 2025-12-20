Корнелия Хютер триумфира в спускането, Линдзи Вон се качи на подиума

Австрийката Корнелия Хютер спечели спускането за световната купа в алпийските ски във Вал д’Изер, Франция.

Втора на 0,26 сек се нареди германката Кира Вайдле-Винкелман.

Легендарната американка Линдзи Вон записа още един подиум. След първо и второ място в спусканията в Санкт Мориц (Швейц) миналата седмица днес 41-годишната красавица завърши 3-а с изоставане от 0,35 сек.

След изминалите 12 кръга в генералното класиране за Големия кристален глобус продължава да води фаворитката Микаела Шифрин (САЩ) с 558 точки, пред Алис Робинсън от Нова Зеландия с 404. На трета позиция до момента е германката Ема Айхер с 345.

В подреждането за малката Световна купа в спускането начело е Линдзи Вон с 240 точки, пред Айхер със 171, Хютер със 155 и други.

В неделя във Вал д’Изер ще проведе супергигантски слалом.