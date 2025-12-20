НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 20.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортДруги

          Корнелия Хютер триумфира в спускането, Линдзи Вон се качи на подиума

          Състезанието за световната купа в алпийските ски се проведе във Вал д'Изер, Франция

          0
          10
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Австрийката Корнелия Хютер спечели спускането за световната купа в алпийските ски във Вал д’Изер, Франция.

          - Реклама -

          Втора на 0,26 сек се нареди германката Кира Вайдле-Винкелман.

          Легендарната американка Линдзи Вон записа още един подиум. След първо и второ място в спусканията в Санкт Мориц (Швейц) миналата седмица днес 41-годишната красавица завърши 3-а с изоставане от 0,35 сек.

          След изминалите 12 кръга в генералното класиране за Големия кристален глобус продължава да води фаворитката Микаела Шифрин (САЩ) с 558 точки, пред Алис Робинсън от Нова Зеландия с 404. На трета позиция до момента е германката Ема Айхер с 345.

          В подреждането за малката Световна купа в спускането начело е Линдзи Вон с 240 точки, пред Айхер със 171, Хютер със 155 и други.

          В неделя във Вал д’Изер ще проведе супергигантски слалом. 

          Австрийката Корнелия Хютер спечели спускането за световната купа в алпийските ски във Вал д’Изер, Франция.

          - Реклама -

          Втора на 0,26 сек се нареди германката Кира Вайдле-Винкелман.

          Легендарната американка Линдзи Вон записа още един подиум. След първо и второ място в спусканията в Санкт Мориц (Швейц) миналата седмица днес 41-годишната красавица завърши 3-а с изоставане от 0,35 сек.

          След изминалите 12 кръга в генералното класиране за Големия кристален глобус продължава да води фаворитката Микаела Шифрин (САЩ) с 558 точки, пред Алис Робинсън от Нова Зеландия с 404. На трета позиция до момента е германката Ема Айхер с 345.

          В подреждането за малката Световна купа в спускането начело е Линдзи Вон с 240 точки, пред Айхер със 171, Хютер със 155 и други.

          В неделя във Вал д’Изер ще проведе супергигантски слалом. 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Антъни Джошуа размаза Джейк Пол с нокаут в шестия рунд

          Николай Минчев -
          Бившият световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа се нуждаеше от шест рунда, за да нокаутира ютубъра Джейк Пол в боксов мач, който двамата...
          Спорт

          Двама българи станаха международни съдии

          Станимир Бакалов -
          Васил Минев и Мартин Великов бяха повишени от УЕФА в международните съдии. От другите съседни държави има двама турци, както и по един грък и...
          Спорт

          42-годишен голмайстор подсили Струмска слава

          Станимир Бакалов -
          В Струмска слава пристигна играч с над 350 мача в професионалния футбол – 42-годишният голмайстор Деян Христов. Опитният нападател е юноша на Етър. В...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions