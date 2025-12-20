Лидерът на политическа партия „Възраждане“ Костадин Костадинов очерта ключовите промени в изборния процес, за които настоява неговата формация. В ефира на предаването „Денят започва с Георги Любенов“, той постави акцент върху технологията на гласуване и състава на изборната администрация.

„На първо място – 100% машинно гласуване“, категоричен бе Костадинов. Той изрази недоволство от липсата на квота за неговата партия в органа, организиращ изборите, въпреки дългогодишното им присъствие в Народното събрание. „Да има всяка една партия представителство в Централната избирателна комисия, ние 5-а година сме в парламента, нямаме представителство в ЦИК“, заяви той.

Политикът поиска и радикални промени в начина на отчитане на резултатите, включително елиминиране на участието на държавната фирма „Информационно обслужване“. „Да се премахне изцяло ролята на ‘Информационно обслужване’, да не брои“, призова лидерът на „Възраждане“.

Костадинов предложи нови мерки за сигурност и прозрачност в секциите. „Ние предвиждаме по-голяма възможност на граждански наблюдатели да се включат, не партийни. Да има представители на МВР вътре в избирателната комисия, когато се брои“, обясни той.

По думите му новите избори „най-вероятно ще бъдат в края на март“. Той изрази мнение, че е „хубаво българското общество да се политизира“, което според него е пътят към постигане на по-висока избирателна активност.