Кражба в Елисейския дворец: Служител съден за изчезнали президентски прибори

Служител, отговарящ за сребърните прибори на френския президент, и още двама мъже ще застанат пред съда по подозрение в кражба на порцелан и скъпи прибори за хранене от Елисейски дворец, съобщи прокуратурата в Париж, цитирана от Reuters.

По данни на разследващите от официалната резиденция на френския държавен глава са изчезнали сребърни прибори и съдове, използвани за държавни вечери и официални събития. Стойността на липсващите предмети се оценява между 15 000 и 40 000 евро.

Прокуратурата съобщава, че пазачът на приборите и негов партньор са били арестувани на 16 декември по подозрение в кражба, а трети мъж – по обвинение за притежание на крадени вещи. Имената им не се оповестяват в съответствие с френските правила за защита на личните данни.

Според разследването подозренията са насочени към служител, обозначен като Томас М., който е правил съмнителни корекции в инвентарните списъци. При обиск са открити около 100 предмета в личния му шкаф, автомобила и дома му, сред които медни съдове, порцелан от Севр и чаши за шампанско от Baccarat.

Прокурорите съобщават още, че разследващите са открили обяви за продажба на предмети с военен печат и пепелници в профил във Vinted. Платформата не е коментирала случая.

Френският вестник Le Parisien, който първи съобщи за разследването, посочва, че друг от обвиняемите – Гислен М. – е работил като охранител в Лувър. По думите на неговия адвокат мотивът е бил „страст към редки антични предмети“. Съдът му е забранил да се връща на работа в музея до края на процеса.

Прокурорите допълват, че фабриката в Севр е разпознала част от изчезналите предмети на аукционни сайтове, като някои от тях вече са върнати. Делото е насрочено за февруари.