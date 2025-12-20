Лидерите на ГЕРБ и ДПС – Бойко Борисов и Делян Пеевски, са създали модел на управление, който се нуждае от коренна промяна, и в този контекст „ПП-ДБ няма какво да прави с тях“. Това заяви народният представител от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ Мартин Димитров в студиото на Нова телевизия. Коментарът му дойде в отговор на въпрос дали формацията би водила преговори с ГЕРБ след провеждането на избори.

По отношение на спекулациите за евентуален нов политически проект на държавния глава, Димитров бе категоричен, че подобни теми изместват фокуса от реалните разговори. Той подчерта, че ПП-ДБ няма да коментират хипотези. „Все още няма партия на Радев, няма какво да се обсъжда“, уточни депутатът.

Според Мартин Димитров шансовете за съставяне на редовно правителство в рамките на настоящото Народно събрание са минимални и той не очаква да бъде направен такъв опит.

На дневен ред бе поставена и темата за изборния процес. Димитров посочи, че макар да има шанс за въвеждане на изцяло машинно гласуване, реализацията му ще бъде трудна задача, тъй като „много партии не искат честни избори“.

Основен акцент в изказването на депутата бе икономическото състояние на страната и фискалната политика. Той определи държавния бюджет като отговорност на управляващите, които по думите му са се провалили. Димитров отхвърли тезите, че опозицията носи вина за лошите разчети на властта или за липсата на подкрепа за тях.

Във връзка с исканията на КНСБ за увеличение на заплатите в държавния сектор, заложени в Бюджет 2026, народният представител изрази сериозна загриженост относно задлъжнялостта. Той поясни, че икономиката и хазната са били претоварени от огромните разходи и заеми на сегашната власт. „19 млрд. лв. заеми бяха планирани за 2025, а за 2026 – 20 млрд. лв.“, посочи той конкретните параметри.

Според икономиста от ПП-ДБ следствие от тази политика е „изпуснатият дефицит“. Той изрази мнение, че ако Бюджет 2026 бъде приет в предложения вид, ситуацията ще се влоши допълнително. Мартин Димитров отправи критики и към отношението на властта към предприемачите, като изтъкна, че „сегашната власт не е спряла да тормози бизнеса“.