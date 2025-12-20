Млада жена получи тежки увреждания на лицето след посещение при жена, представяща се за козметик, която практикува дейността си в домашен апартамент. Лияна Георгиева се доверява на реклама за „напълно безобидна“ процедура, наречена „билков пилинг“, но вместо освежаване, преживява изгаряне втора степен и дълъг възстановителен процес.

По време на манипулацията, извършена в хол на жилищен блок, още на петата минута челото на клиентката започва да кърви. Въпреки тревожните симптоми, козметичката Петя Делчева я уверява, че „всичко ще бъде наред“. Усложненията ескалират след прибирането на Лияна у дома, когато от лицето ѝ започва да тече гной, придружено от оток и силно парене.

Часове по-късно Делчева изпраща съобщение, в което търси причината в използваната от клиентката козметика, признавайки, че не е попитала за нея предварително. Според обяснението на козметичката, реакцията се дължи на смесването на две киселини.

Състоянието на пострадалата налага спешна медицинска помощ в УМБАЛСМ „Пирогов“. Издаденият амбулаторен лист поставя диагноза „химическо изгаряне на главата и шията, втора степен“. Д-р Иван Балабански от Клиниката по изгаряния на спешната болница е категоричен, че пилингите са химически процедури и не бива да се третират като спа услуги, тъй като крият рискове при липса на квалификация. Той коментира, че няма представа какво представлява „билков пилинг“.

Проверка установява, че името на Петя Делчева не фигурира в регистъра на Българския лекарски съюз. Салонът представлява стая в апартамент с две легла. Лиана споделя, че по време на нейната процедура, на съседното легло е поставян ботокс на друго момиче.

Въпреки че срещу Делчева има подадени сигнали до РЗИ и прокуратурата още в края на 2022 г., тя продължава активно да рекламира дейността си в социалните мрежи, включително поставяне на филъри. След като Лияна публикува разказа си, за да предпази други жени, получава директна заплаха от Делчева: „Ако не изтриеш поста, ще те съдя за уронване на престиж“. Пострадалата обаче твърди, че вече е получила множество съобщения от други потърпевши от същата жена.

Възстановяването на Лиана ще бъде продължително. Тя не трябва да излага лицето си на слънце за период от 6 месеца до една година и е задължена да използва слънцезащита с фактор 50+. „Съветвам момичетата да не се доверяват толкова лесно и да проучват специалистите“, призовава потърпевшата.