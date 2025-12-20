Значително мнозинство от германските граждани застават зад амбициите на министъра на вътрешните работи Александър Добринт за ограничаване на имиграционния поток. Това става ясно от представително социологическо проучване на института „ЮГов“ (YouGov), реализирано по поръчка на ДПА.

Данните разкриват категорична обществена подкрепа за мерките. На конкретния въпрос дали одобряват целта на Добринт за намаляване на броя на търсещите убежище, 53% от респондентите са заявили, че я подкрепят „напълно“. Други 23 на сто от анкетираните отговарят, че я подкрепят „по-скоро“. Едва 15% от населението в Германия отхвърля в някаква степен плановете на министъра, докато 9% не са могли да формират мнение или не са дали отговор.

След встъпването си в длъжност през месец май, Александър Добринт нареди затягане на проверките по всички сухопътни граници на страната – политика, която бе въведена първоначално от неговата предшественичка. Той разпореди също така търсещите убежище да бъдат връщани още на границата. Изключение от тази мярка се прави единствено за хора от уязвими групи, като бременни жени и болни, уточнява БТА.