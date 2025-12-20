От „Гранична полиция“ предупреждават, че и в днешния ден се очакват пътни блокади по границата с Гърция. Предупреждението идва на фона на засиления трафик заради предстоящите почивни дни и празници, когато голям брой хора се отправят на път. В отговор на усложнената обстановка, от МВР съобщават, че предприемат необходимите мерки за облекчаване на трафика и осигуряване на нормалното придвижване.