Две категорични условия за подкрепа на бъдещо редовно правителство постави Наталия Киселова от „БСП – Обединена левица” в ефира на „Събуди се”. Тя бе категорична, че левицата няма да отстъпи от исканията си: лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов да не заема поста министър-председател, а формацията „ДПС-Ново начало” да не участва в коалиционния формат.

Киселова направи разграничение между термините „сглобка” и „съвместно управление”, като уточни, че се търси формула за сътрудничество между ГЕРБ-СДС, „Има такъв народ” и „БСП – Обединена левица”. Основната цел на подобен формат би била спирането на продължителната политическа криза. Тя обаче изрази разочарование от случващото се в пленарната зала, отбелязвайки, че е шокирана от „лицемерието”, което наблюдава в политическия живот през последните седмици. Според нея по различни законодателни инициативи се формират плаващи мнозинства – понякога с участието на „Ново начало”, друг път с ПП-ДБ или „Възраждане”.

В разговора бе засегната и темата за спорния кабинет 222А в Народното събрание, ползван от Делян Пеевски. Киселова обясни, че настоящото разпределение не е нейно решение, а следствие от споразумение, сключено преди две години между силите, променили Конституцията – ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и тогавашното ДПС.

„Те са определили, че Делян Пеевски ще бъде в този кабинет. Всяка група има пространства на втория етаж съобразно броя народни представители”, поясни тя, допълвайки, че нейната парламентарна група вече е освобождавала помещения при влизането на девета формация в парламента.

По отношение на конституционните промени и списъка с потенциални служебни премиери (т.нар. „домовата книга”), конституционалистът изрази мнение, че този подход е грешка, която ограничава правомощията на държавния глава. Според Киселова управителят и подуправителите на БНБ не бива да фигурират в този списък, като припомни и висящото дело на Андрей Гюров пред Съда на Европейския съюз.

Относно спекулациите за бъдещ политически проект на президента Румен Радев, Киселова коментира, че на този етап държавният глава изпълнява конституционните си задължения и няма видими индикации за навлизането му на партийния терен.

Наталия Киселова осъди остро и проявите на агресия в парламента. „Агресията, и вербалната, и физическата, е абсолютно недопустима. Не сме обективни, когато разделяме народните представители на добри и лоши”, заяви тя.

В края на интервюто депутатът акцентира върху важността на медийната свобода, давайки личен пример за финансова подкрепа на журналистиката чрез абонаменти. „Колкото по-свободни са медиите, толкова по-правова ще бъде държавата”, обобщи Киселова.