Когато е налице истинско желание изборният процес да бъде честен, фокусът не бива да пада върху технологията на гласуване, а върху политическата и административната организация. Тази теза изрази политологът Огнян Минчев в ефира на „Нова нюз“. Коментарът му дойде на фона на изненадващото връщане в парламентарния дневен ред на втората редакция на оттегления бюджет за следващата година – ход, който провокира коалицията ПП-ДБ да организира нов протест.

Според Минчев поведението на политическите играчи издава типичен стремеж за бягство от отговорност. „В българската политика прехвърлянето на отговорност или опитите за това са ежедневие. Може би не само в България. Очевидно е, че поне в лицето на ГЕРБ, доколкото другите основни фигури в правителството не говорят твърде много, имаме подобен стремеж“, отбеляза той. Политологът разясни тактиката на управляващите: „Те искат да кажат, че сме им показали, че не ги искаме, подали са оставка и вече не носят отговорност за нещата. Вече отговорност носят тези, които ръководят протестите и ги организират“.

Анализаторът засегна и критиките на президента Румен Радев, според когото властта непочтено прехвърля вината за провалите, инфлацията и дълговете върху други, включително чрез санкциониране на протестиращи. „В този смисъл Радев има право да говори така. Но другият въпрос е, че изказването му е напълно абстрактно и ние не знаем нито за кого точно говори, нито за какво“, подчерта Минчев.

По отношение на конституционната процедура с мандатите, политологът не очаква съществени резултати, тъй като политическите сили вече са заявили нежеланието си за формиране на кабинет в рамките на този парламент. „На когото и да бъде даден този мандат, ако се доверим на думите им, той ще бъде отминат така, както и първите два“, прогнозира той.

Минчев акцентира върху проблемите в изборното законодателство, като посочи, че дебатът „машини срещу хартия“ засенчва липсата на професионална администрация. Той отбеляза, че промените в Избирателния кодекс се правят в последния момент, въпреки препоръките на европейските институции правилата да се променят не за предстоящите, а за по-следващите избори.

„Когато има желание едни избори да бъдат почтени, да бъдат честни и отразяващи волята на гражданите, не технологията на провеждането им е най-важна, а политическата и административната организация на тяхното провеждане“, категоричен бе политологът. Той допълни: „Както хартията, така и машините имат своите плюсове и минуси. С машини почти никой вече не гласува, поне на територията на Европа, защото се опасяват от хакери, които могат да се намесят“.

Относно рисковете при хартиения вот, Минчев призна възможностите за манипулации на ниво СИК и контролиран вот, но уточни: „Друг е въпросът, че чисто пропагандно обикновено се завишава ролята на тези деформации в отчитането на вота“.

В анализа си за динамика на гражданското недоволство, Минчев посочи, че бързата оставка на кабинета е била стратегически ход за потискане на напрежението. „Правителството неслучайно подаде оставка толкова бързо. Основната цел беше да се потисне протестът“, смята той. Според него, ако управляващите се бяха заинатили, протестът е щял да набере сила. „Подаването на оставка обезсмисли протеста, като предотврати по-нататъшното му разрастване върху неговата собствена основа. Той беше против бюджета, след това против правителството“, заключи политологът, допълвайки, че сега интересът на опозицията е да поддържа патоса на недоволството с цел електорална мобилизация.