      събота, 20.12.25
          НачалоБългарияПолитика

          Парламентарната процедура с мандатите стартира след 5 януари

          Снимка: БГНЕС
          Вече има пълна яснота относно политическия график – процедурата по връчване на проучвателните мандати ще започне след 5 януари, понеделник.

          Съгласно конституционната процедура, първият мандат ще бъде връчен на най-голямата политическа сила в Народното събрание – коалицията ГЕРБ-СДС. В случай че формацията на Бойко Борисов не успее да реализира мандата и да състави кабинет, инициативата преминава към втората по големина политическа сила – „Продължаваме промяната-Демократична България“.

          Ако и вторият опит за съставяне на правителство се окаже неуспешен, президентът има правомощието да избере една от останалите парламентарни групи, на която да връчи третия мандат.

          При изчерпване на възможностите и провал на третия последен опит, държавният глава е задължен да назначи служебен кабинет и да насрочи нови предсрочни парламентарни избори.

          Въпреки че времевата рамка на тази процедура може да варира, актуалните нагласи сочат, че целият процес ще приключи за по-малко от месец, в случай че и трите мандата бъдат върнати неизпълнени.

