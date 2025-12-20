НА ЖИВО
          Почина създателят на Ретро музей Варна Цветан Атанасов

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Цветан Атанасов, създателят на Ретро музей Варна, е починал днес след тежко боледуване, съобщи БГНЕС. Той страдаше от тежка форма на рак на стомаха.

          Преди седмица, когато разбра, че „битката с болестта е приключила“, Атанасов записа видео съобщение, в което сподели своите последни думи: „Скъпи приятели, живейте разумно, обичайте живота. И, ако може, бъдете щастливи от това, което правите. Ретро-музеят бе проектът на живота ми. Бъдете здрави. На земята животът е кратък и интересен, твърде интересен понякога, но и болезнен.“

          Близките му изразиха болка от загубата, като заявиха: „Той беше пример за труд, честност и човечност. Остави след себе си не само спомени, а дело, което има смисъл и стойност. Загубата е огромна и думите трудно могат да опишат празнотата, която оставя след себе си, но ние с труд и любов ще продължим пътя, който той начерта.

          По-късно ще бъде съобщено кога ще се състои поклонението.

