      събота, 20.12.25
          Война

          Посланикът на САЩ в НАТО: Украйна да се готви за продължаване на войната през 2026 година

          Матю Уитакър
          Матю Уитакър
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украйна трябва да се подготви за продължаване на войната през 2026 г., заяви постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър в интервю пред Fox News.

          „Ще видим какво ще се случи в резултат на тези срещи в Маями, но Украйна също трябва да е готова да се бие през 2026 г.“, заяви той.

          По думите му, във Вашингтон искат войната да приключи, но също така искат Украйна да може да се защити.

          „Ако влезем в тази зима без мирно споразумение, ще стане ясно, че боевете ще продължат“, заключи той.

          По-рано Уитакър заяви, че остават нюанси и детайли за украинското споразумение. Той добави, че преговорите за разрешаване на войната в Украйна в Маями този уикенд ще определят дали е постижимо споразумение. Според Уитакър, на тези разговори ще бъде обсъден планът, одобрен от ЕС, Киев и САЩ.

          В сряда Politico, позовавайки се на източници, съобщи, че руски и американски представители може да проведат разговори в Маями този уикенд за мирно разрешаване на конфликта в Украйна. Междувременно журналистът от Axios Барак Равид заяви, че специалният президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф ще проведе разговори в Маями в петък с Рустем Умеров, ръководител на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, както и със съветници по сигурността от Германия, Франция и Великобритания.

