Посланикът на САЩ в НАТО: Украйна да се готви за продължаване на войната през 2026 година

Украйна трябва да се подготви за продължаване на войната през 2026 г., заяви постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър в интервю пред Fox News.

„Ще видим какво ще се случи в резултат на тези срещи в Маями, но Украйна също трябва да е готова да се бие през 2026 г.“, заяви той.

По думите му, във Вашингтон искат войната да приключи, но също така искат Украйна да може да се защити.

„Ако влезем в тази зима без мирно споразумение, ще стане ясно, че боевете ще продължат“, заключи той.

По-рано Уитакър заяви, че остават нюанси и детайли за украинското споразумение. Той добави, че преговорите за разрешаване на войната в Украйна в Маями този уикенд ще определят дали е постижимо споразумение. Според Уитакър, на тези разговори ще бъде обсъден планът, одобрен от ЕС, Киев и САЩ.

В сряда Politico, позовавайки се на източници, съобщи, че руски и американски представители може да проведат разговори в Маями този уикенд за мирно разрешаване на конфликта в Украйна. Междувременно журналистът от Axios Барак Равид заяви, че специалният президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф ще проведе разговори в Маями в петък с Рустем Умеров, ръководител на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, както и със съветници по сигурността от Германия, Франция и Великобритания.