Поставят в охраняем контейнер насред града 14 годишна ислямистка от Падерборн

Германия намери извънредно решение за 14-годишно момиче от Падерборн, което властите смятат за изключително опасно. Тийнейджърката, която нападна медицинска сестра с нож през август, ще бъде временно настанена в специално оборудван контейнер в силно охраняема зона в града, пише BILD.

- Реклама -

Контейнерът ще бъде инсталиран в квартал Падерборн и ще бъде превърнат в индивидуално жилище, с екип за сигурност, дежурящ 24/7. Разследващите твърдят, че момичето се е радикализирало онлайн, обсъждало е планове за атаки и е говорило за намерението си да убива полицаи.

Около 50 психиатрични заведения отказаха да я приемат. Тя беше настанена в охраняем туристически комплекс това лято, но избяга два пъти и по време на един инцидент заплаши полицай с парче стъкло. По-късно, в клиника в Падерборн, тя нападна медицинска сестра с кухненски нож, като я нарани сериозно.

Властите наричат ​​настаняването на момичето в контейнера временна мярка. След нападението тийнейджърката първо беше задържана, след което изпратена в затворена психиатрична болница в Хам – официално поради риск от самоубийство. Но дори и там не искат да я държат дълго: самата радикализация не се счита за психично заболяване и тя не може да бъде изпратена в затвора поради възрастта си по време на престъпленията.