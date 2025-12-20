От „Продължаваме Промяната“ излязоха с официална позиция, в която категорично отхвърлят опитите партията да бъде обвързана с директора на 138-о училище в София. Според формацията обвиненията са неоснователни, като отбелязват иронично: „И ‘компроматите’ им станаха ‘компоти’“.
В изявлението се пояснява механизмът за назначаване в образователната система. Подчертава се, че директорите на учебни заведения се избират чрез конкурси от комисии, в които доминираща роля имат Регионалните управления на образованието (РУО). От ПП припомнят, че кабинетът „Денков“ не е правил промени в ръководството на РУО София, като началникът на управлението е назначен още по времето на управлението на ГЕРБ.
Относно конкретния случай, от партията заявяват, че директорът на 138-о училище не е член на „Продължаваме Промяната“. Те разкриват детайли за професионалния му път, посочвайки, че той „за първи път става и. д. директор на училище в Костинброд по покана на кмета от ГЕРБ“. Според позицията именно оттам стартира неговата управленска кариера в сферата на образованието.
От политическата сила определят случващото се като „отчаяна предизборна кампания с лъжи на гърба на истински проблем“. Те са категорични, че казусът няма общо с управлението на ПП-ДБ и настояват той да бъде решен от „сегашните управляващи, които са го създали“.
ПП – простите папагали, са не по малко вредни за страната от герберасите и новото плюскане на Прасешки!
Така е, и едните и другите са соросоиди , Тиквенщайн каза че е говорил със Сорос и ще продължи да го подкрепя, а Томислав Дончев дясната ръка на Тиквенщайн е програмен директор в Института по „Отворено общество“, където ръководи звеното за подготовка и управление на проекти по европейски програми…