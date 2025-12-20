НА ЖИВО
          Предлагат държавата, а не общините, да води регистъра на електрическите тротинетки

          Снимка: radio999bg.com
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Създаването и поддържането на единен регистър на индивидуалните електрически превозни средства (ИЕПС) и техните собственици да бъде възложено на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Това предвиждат законодателни промени, внесени в парламента от председателя на Комисията по транспорт и съобщения Кирил Добрев от „БСП – Обединена левица“ и заместник-председателя на същата комисия Андрей Рунчев от ГЕРБ – СДС.

          Внесените изменения в Закона за движението по пътищата целят да прецизират наскоро приетите текстове, които задължаваха всеки общински съвет самостоятелно да определя с наредба условията за регистрация. Вносителите предлагат този процес да се централизира чрез единен подзаконов нормативен акт на Министерския съвет. Идеята е да се изгради „единна автоматизирана информационна система“, която да се използва от всички общини в страната.

          Според мотивите на вносителите, централизираният подход „би улеснил гражданите при управление на електрически тротинетки на територията на повече от една община, както и ще се улеснят контролните органи при изпълнение на законово определените им функции“.

          Законопроектът залага срок до три месеца след влизането му в сила Министерският съвет да приеме необходимата наредба. Крайният срок, до който собствениците на електрически тротинетки ще трябва да ги регистрират, е фиксиран на 1 юли 2026 година.

          Допълнително, предложенията регламентират и правния статут на камерите по светофарите. Текстовете дават изрична възможност за монтиране на „устройства, предназначени за контрол на правилата за движение и за видеонаблюдение“ директно върху светофарните уредби.

          Към момента липсата на точна формулировка създава правна несигурност, посочват депутатите. В някои случаи администрациите тълкуват монтажа като допустим, докато в други се смята, че камерите не са част от оборудването за регулиране на трафика и не могат да се поставят там. Новата редакция има за цел да премахне „всякакви съмнения“ относно законността на видеонаблюдението върху светофарите.

          Предложението идва след като през юли парламентът прие промени, задължаващи водачите на електрически тротинетки да имат валидна застраховка „Гражданска отговорност“ и превозните им средства да бъдат регистрирани.

