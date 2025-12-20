Превземането на Одеса и Николаев вече е в плановете на руската армия

Военният наблюдател и полковник в оставка от руската армия Виктор Баранец определи ключовото условие за прекъсване на достъпа на Украйна до Черно море. В интервю той заяви, че стратегическото предупреждение на руския президент Владимир Путин може да се трансформира в конкретен военен сценарий, предава Lenta.ru.

- Реклама -

Според експерта, намерението за прекъсване на достъпа на Киев до Черно море неизбежно ще възникне. Превземането на Одеса и Николаев от руските въоръжени сили „вече е в плановете“, добави той.

Баранец уточни, че в резултат на морска блокада украинските пристанища ще престанат да функционират, а всички кораби, доставящи оръжие, боеприпаси и наемници в страната, ще бъдат унищожени. По този начин, прогнозира анализаторът, Украйна в крайна сметка ще се превърне в държава без излаз на море, а икономиката ѝ ще претърпи сериозни щети. Русия, продължи той, ще получи безпрепятствен контрол над целия северен Черноморски регион, включително устието на Дунав, и възможността да блокира опитите на трети страни да използват морето в подкрепа на Киев.

По-рано Путин обвини Украйна в пиратство и заплаши да я отреже от Черно море. Руският президент предупреди, че Москва ще засили атаките си срещу пристанища и кораби.