      събота, 20.12.25
          Принц Уилям става патрон на Асоциацията на Специалните въздушни служби (SASRA)

          Снимка: БГНЕС
          Принц Уилям прие да стане патрон на Асоциацията на Специалните въздушни служби (SASRA), благотворителна организация, която подкрепя както действащи военнослужещи, така и ветерани от елитното подразделение на Великобритания. В писмо до членовете на асоциацията, с което беше обявено новото му покровителство, принцът на Уелс изрази своето уважение към Специалните въздушни служби и подчерта, че приема поканата с чувство на чест и респект. Той определи SAS като символ на смелост, устойчивост и отдаденост на дълга и службата към страната.

          Принц Уилям увери, че ще се стреми да осигури признание за жертвите и постиженията на членовете на SAS – както минали, така и настоящи. Той посочи, че асоциацията играе съществена роля в продължаването на бойното другарство и предоставя важна подкрепа за членовете и техните семейства.

          В края на писмото си принц Уилям отправи коледни пожелания към членовете на SASRA и техните близки, като изрази надежда, че празничният сезон ще донесе радост и утеха на семейството на SAS, както и мирна и спокойна Нова година.

          Принц Уилям активно поддържа военни връзки в качеството си на висш представител на кралското семейство. Миналия месец той призова младите хора да носят мак на Деня на примирието, като подчерта значението на този ден като момент за размисъл и почит към тези, които са служили.

