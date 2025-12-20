НА ЖИВО
          Публикуване на нови документи поставя Бил Клинтън под натиск по делото „Епстийн"

          Снимка: U.S. Justice Department/Reuters
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Публикуването на нов пакет документи по делото „Джефри Епстийн“ отново постави Бил Клинтън под обществено и политическо напрежение, като администрацията на Доналд Тръмп използва изображения, имейли и интервюта, свързани с бившия президент, за да усилва атаките срещу него, съобщава „Политико“.

          Сред разпространените материали има снимки на Клинтън с Гислейн Максуел, осъдената съучастничка на Епстийн, и други личности, чиито идентичности са заличени. Кадрите включват сцени в басейн, както и на самолет с неидентифицирана жена. Чад Гилмартин, говорител на Министерството на правосъдието на САЩ, публикува част от снимките в социалната мрежа X и постави под въпрос защо предишната администрация не е разсекретила тези документи.

          В Белия дом реакцията беше бърза. Стивън Чунг и Абигейл Джаксън насочиха вниманието към Клинтън и настояха медиите да започнат да задават „истинските въпроси“, относно разкритията.

          Тези документи обхващат кадри от различни събития, включително вечеря с Мик Джагър и снимки с предполагаемия Майкъл Джексън. Тези нови разкрития се появяват на фона на дългогодишния дебат около Джефри Епстийн, който беше обвиняван в сексуално насилие и трафик на непълнолетни момичета. Епстийн почина през 2019 г. в затвора, докато чакаше съдебен процес по федерални обвинения.

          Министерството на правосъдието на САЩ посочи, че тези документи са частично публикувани и че през следващите седмици може да се разкрият още хиляди. Екипът на Клинтън обаче твърди, че този момент на разкрития е опит за отклоняване на вниманието от други теми, подчертавайки, че Клинтън е прекратил контактите си с Епстийн преди обвиненията да станат публични.

          Доналд Тръмп, който също е имал приятелски отношения с Епстийн, но отрича участие в престъпления, многократно твърди, че Клинтън е посещавал частния остров на Епстийн в Американските Вирджински острови, място свързано с трафик и злоупотреби.

          Крими

          Бил Клинтън, Тръмп и Майкъл Джексън изплуваха в новите разсекретени документи за Епстийн

          Георги Петров -
          Министерството на правосъдието на САЩ публикува в петък мащабен пакет от документи и снимков материал, свързан с покойния финансист и осъден педофил Джефри Епстийн....
          Инциденти

          Разследват смъртта на 56-годишен българин в имиграционен център в САЩ

          Георги Петров -
          Български гражданин е починал в център за задържане на имигранти в американския щат Мичиган. Информацията бе потвърдена късно снощи. 56-годишният мъж е бил открит...
          Правосъдие

          17 години затвор за бившия премиер на Пакистан Имран Хан и съпругата му

          Георги Петров -
          Пакистански съд постанови тежки присъди за бившия министър-председател на страната Имран Хан и неговата съпруга Бушра Биби. Двамата бяха осъдени на по 17 години...

