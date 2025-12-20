Публикуване на нови документи поставя Бил Клинтън под натиск по делото „Епстийн“

Публикуването на нов пакет документи по делото „Джефри Епстийн“ отново постави Бил Клинтън под обществено и политическо напрежение, като администрацията на Доналд Тръмп използва изображения, имейли и интервюта, свързани с бившия президент, за да усилва атаките срещу него, съобщава „Политико“.

Сред разпространените материали има снимки на Клинтън с Гислейн Максуел, осъдената съучастничка на Епстийн, и други личности, чиито идентичности са заличени. Кадрите включват сцени в басейн, както и на самолет с неидентифицирана жена. Чад Гилмартин, говорител на Министерството на правосъдието на САЩ, публикува част от снимките в социалната мрежа X и постави под въпрос защо предишната администрация не е разсекретила тези документи.

В Белия дом реакцията беше бърза. Стивън Чунг и Абигейл Джаксън насочиха вниманието към Клинтън и настояха медиите да започнат да задават „истинските въпроси“, относно разкритията.

Тези документи обхващат кадри от различни събития, включително вечеря с Мик Джагър и снимки с предполагаемия Майкъл Джексън. Тези нови разкрития се появяват на фона на дългогодишния дебат около Джефри Епстийн, който беше обвиняван в сексуално насилие и трафик на непълнолетни момичета. Епстийн почина през 2019 г. в затвора, докато чакаше съдебен процес по федерални обвинения.

Министерството на правосъдието на САЩ посочи, че тези документи са частично публикувани и че през следващите седмици може да се разкрият още хиляди. Екипът на Клинтън обаче твърди, че този момент на разкрития е опит за отклоняване на вниманието от други теми, подчертавайки, че Клинтън е прекратил контактите си с Епстийн преди обвиненията да станат публични.

Доналд Тръмп, който също е имал приятелски отношения с Епстийн, но отрича участие в престъпления, многократно твърди, че Клинтън е посещавал частния остров на Епстийн в Американските Вирджински острови, място свързано с трафик и злоупотреби.