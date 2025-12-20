Путин без отстъпление: Кремъл настоява за пълна капитулация на Украйна

Руският президент Владимир Путин използва годишната си телевизионна пресконференция „Директна линия“ на 19 декември, за да потвърди, че Кремъл остава твърдо ангажиран с постигането на първоначално заложените си военни цели в Украйна. По думите му руската армия напредва по цялата линия на фронта — твърдение, което той представи като доказателство за устойчивостта на военната кампания.

Това е основният извод в последния анализ на Институт за изследване на войната.

Путин заяви, че Русия е готова да сложи край на войната, но единствено при условията, изложени от него още през юни 2024 г. в реч пред руското Министерство на външните работи. Тези условия включват пълно изтегляне на украинските сили от областите Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон, както и официален отказ на Украйна от стремежа ѝ към членство в НАТО.

„Фундаменталната позиция на Русия изисква неутрален статут на Украйна, демилитаризация и денацификация“, заяви Путин, повтаряйки ключовите си тези.



Според анализа на ISW тези формулировки на практика означават настояване за сериозно ограничаване на украинските въоръжени сили и за смяна на сегашното правителство в Киев с проруска власт. Освен това руският президент отново настоя международната общност да признае анексирането на Крим и четирите окупирани области, както и Западът да отмени всички санкции срещу Москва.

Много от тези искания влизат в директно противоречие с предложения от САЩ план за мир от 28 точки. Той предвиждаше замразяване на бойните действия по настоящите фронтови линии в Запорожка и Херсонска област и де факто, но не и де юре, признаване на Луганск, Донецк и Крим като руски територии. Планът не изискваше Украйна или други държави официално да признаят тези региони като част от Русия.

Изявленията на Путин на 19 декември ясно показват, че Кремъл не би приел споразумение, изградено по този модел. Въпреки че руският лидер допуска възможността за временни компромиси, анализаторите подчертават, че той остава непоколебим в стремежа си към максималистичните си цели и би продължил да ги преследва дори след евентуално подписване на мирно споразумение.

От ISW заключават, че всяко устойчиво мирно решение изисква силна Украйна с надеждни гаранции за сигурност — нещо, което Кремъл многократно и публично отхвърля.

Путин отново се похвали със „здравината“ на руската икономика и представи страната като мултинационална и мултирелигиозна държава в навечерието на обявената за 2026 г. Година на единството на народите на Русия. В същото време икономическите индикатори и политиките на Кремъл, според анализаторите, сочат далеч по-слабо реално състояние от официалната реторика.

Междувременно европейските съюзници на Украйна продължават да осигуряват финансова подкрепа за Киев, а украинските сили засилват ударите срещу т.нар. руска „сенчеста флота“. На бойното поле руските части са постигнали ограничени тактически напредъци в района на Вовчанск, както и в направленията Костянтиновка–Дружковка и край Добропиля.