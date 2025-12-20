НА ЖИВО
          Разследват смъртта на 56-годишен българин в имиграционен център в САЩ

          Български гражданин е починал в център за задържане на имигранти в американския щат Мичиган. Информацията бе потвърдена късно снощи. 56-годишният мъж е бил открит в безсъзнание на пода на килията си в центъра „Норт Лейк“, разположен в град Болдуин, на 15 декември 2025 г.

          В момента се провежда разследване за установяване на точните причини за фаталния изход, като първоначалните предположения сочат към естествена смърт. Мъжът е пристигнал в САЩ преди години със студентска виза. Той е бил задържан през октомври 2025 г. по време на интервю за зелена карта, докато е течала процедура по обжалване на негова предишна заповед за депортация.

          Журналистът Симеон Гаспаров сподели повече детайли за случая:

          „Подробностите, които излизат в медиите са оскъдни. Нашият сънародник пристига в Съединените щати със студентска виза. Получава статут за постоянно пребиваване на 17 май 2005 година. През 2009 година този статут му е отнет и през януари 2023 година съдия издава заповед той да бъде екстрадиран от Съединените щати. Той обжалва това решение. Арестуван е през септември тази година, докато чака да получи решение за статута си. Освободен е под гаранция от съдия в Чикаго, но освобождаването му е блокирано на по-висша инстанция и той е изпратен в частен затвор в щата Мичиган. Няма информация дали там имигрантите не са смесени с криминални затворници. Това, което се знае, е че той е имал диабет. Семейството не е имало информация за неговото състояние. Съпругата на починалия мъж не иска да дава изявления“.

          - Реклама -

