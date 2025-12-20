НА ЖИВО
          Рим ще иска платен вход за достъп до фонтана Треви

          Фонтанът Треви
          Фонтанът Треви
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          От 1 февруари 2026 г. туристите ще трябва да плащат две евро, за да се доближат до фонтана Треви в Рим. Тази мярка, според властите на столицата на Италия, има за цел да намали постоянните тълпи: хиляди хора се стичат към мястото всеки ден, а самият фонтан често е просто скрит зад гора от хора.

          Според кметството таксата ще се прилага само за достъп до зоната, която е най-близо до водата. В момента там се допускат не повече от 400 души едновременно. Въпреки това, разглеждането на фонтана отдалеч ще остане безплатно, както и преди.

          Фонтанът Треви е построен между 1732 и 1762 г. по заповед на папа Климент XII и се захранва от древния акведукт Аква Вирго, който работи непрекъснато от 19 г. пр.н.е. – повече от две хиляди години.

