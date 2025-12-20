НА ЖИВО
          Война

          Русия громи Одеска област, целенасочено унищожава логистичната инфраструктура

          Пожар в пристанището на Одеса
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските войски умишлено унищожават логистичната инфраструктура на Одеска област и тероризират цивилното население. Русия иска да наруши комуникациите в Южна Украйна. Това заяви вицепремиерът по възстановяването на Украйна и министър на развитието на общностите и териториите Алексей Кулеба в своя Telegram канал, предава УНИАН.

          Руснаците нанесоха нови удари в Одеска област.

          „Снощи врагът нанесе удар с балистични ракети по пристанището в Одеса. Броят на жертвите, за съжаление, нарасна до осем, а приблизително 30 души са ранени. Обстрелът продължава. След 8:00 ч. сутринта е регистрирана още една атака срещу пристанище Южни – някои резервоари за съхранение са ударени. Медицински, спасителни и пиротехнически служби са на място, а всички необходими аварийни екипи са разположени“, заяви той.

          Усилията за осигуряване на логистиката и възстановяване на основни услуги продължават.

          Кулеба отбеляза, че логистичната подкрепа също продължава след нападението над моста близо до Маяки. Той подчерта, че жителите на Одеска област имат достъп до всички необходими стоки и услуги. Той също така заяви, че аварийните служби, хранителните пратки, пощенските превозвачи и други спешни пратки имат достъп.

          Освен това, вицепремиерът по възстановяване на Украйна написа, че Укрпоща доставя колети, пенсии и социални помощи в Одеска област навреме. Налице са и алтернативни транспортни маршрути, които осигуряват както граничната логистика, така и връзките на региона с други региони.

          Кулеба добави, че всички гранични контролно-пропускателни пунктове работят. Той добави, че няма значителни опашки.

          Вицепремиерът по възстановяване на Украйна обяви също, че Укрзализница изпраща допълнителна група вагони до Кишинев от Одеса и Киев. Билети вече са в продажба.

          „Над 37 000 клиенти в Одеса и Одеска област все още са без ток. Жителите на региона са снабдени с отопление и вода. Николаев също е без ток след обстрела. Аварийните екипи работят за възстановяване на електрозахранването“, добави Кулеба.

          Ситуацията в Одеска област

          Припомняме, че вечерта на 18 декември руснаците удариха мост близо до село Маяки в Одеска област.  В резултат на нападението магистралата Одеса-Рени беше затворена. Хиляди хора бяха блокирани в огромни задръствания.

          Жителката на Одеса Светлана съобщи по телефона на УНИАН, че редовните автобусни линии са били отменени след ударите по моста. Според нея цената за тези, които са се съгласили да пътуват от Одеса до Молдова, се е увеличила до 3000 гривни на билет.

          Също на 19 декември руските войски атакуваха пристанище в Одеска област с балистични ракети. Има седем загинали човека и още 15 ранени. Ръководителят на Одеската областна държавна администрация Олег Кипер съобщи, че нападението е причинило запалване на автомобили  на паркинг.

          - Реклама -

