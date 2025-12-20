НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 20.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          САЩ и Йордания нанесоха серия удари по „Ислямска държава“ в  Сирия

          0
          34
          A-10 Thunderbolt II
          A-10 Thunderbolt II
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Американската армия атакува групировката „Ислямска държава“ в Сирия, съобщиха от CENTCOM.

          - Реклама -

          „Тази вечер (20 декември) американските и йорданските сили удариха над 70 цели на ИДИЛ в Сирия, използвайки над 100 боеприпаса. Мир чрез сила“, се казва в публикация в социалната мрежа X.

          Командването уточни, че ударите са извършени в различни райони на централната част на страната.

          Малко преди това министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет обяви началото на антитерористична операция в Сирия в отговор на неотдавнашното нападение срещу американски войски в Палмира. Президентът Доналд Тръмп уточни, че е наредил масиран удар срещу терористите, който е бил успешен.

          Миналата седмица двама американски войници и един цивилен преводач бяха убити при нападение в Палмира, а трима бяха ранени. Убит е и сирийски войник. Хегсет заяви, че лицето, извършило нападението срещу американците, е елиминирано. Според The Wall Street Journal нападението е станало по време на среща между подполковник от американската армия и представител на сирийското Министерство на вътрешните работи: въоръженият мъж е надникнал през прозореца на стаята и е открил огън с картечница.

          През ноември Централното командване на САЩ обяви, че американците са участвали в повече от 22 операции срещу ИДИЛ в Сирия през последния месец.

          Американската армия атакува групировката „Ислямска държава“ в Сирия, съобщиха от CENTCOM.

          - Реклама -

          „Тази вечер (20 декември) американските и йорданските сили удариха над 70 цели на ИДИЛ в Сирия, използвайки над 100 боеприпаса. Мир чрез сила“, се казва в публикация в социалната мрежа X.

          Командването уточни, че ударите са извършени в различни райони на централната част на страната.

          Малко преди това министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет обяви началото на антитерористична операция в Сирия в отговор на неотдавнашното нападение срещу американски войски в Палмира. Президентът Доналд Тръмп уточни, че е наредил масиран удар срещу терористите, който е бил успешен.

          Миналата седмица двама американски войници и един цивилен преводач бяха убити при нападение в Палмира, а трима бяха ранени. Убит е и сирийски войник. Хегсет заяви, че лицето, извършило нападението срещу американците, е елиминирано. Според The Wall Street Journal нападението е станало по време на среща между подполковник от американската армия и представител на сирийското Министерство на вътрешните работи: въоръженият мъж е надникнал през прозореца на стаята и е открил огън с картечница.

          През ноември Централното командване на САЩ обяви, че американците са участвали в повече от 22 операции срещу ИДИЛ в Сирия през последния месец.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Превземането на Одеса и Николаев вече е в плановете на руската армия

          Иван Христов -
          Военният наблюдател и полковник в оставка от руската армия Виктор Баранец определи ключовото условие за прекъсване на достъпа на Украйна до Черно море. В...
          Война

          Великобритания се отказа от идеята си да купува оръжие за Украйна със замразените руски активи

          Иван Христов -
          Правителството на Великобритания се отказа от собствената си инициатива да използва приблизително 9,1 милиарда евро замразени руски активи, държани в банките на страната, за...
          Политика

          Захарова с остър коментар към Зеленски след интервю в Полша

          Георги Петров -
          Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова реагира иронично на изявление на украинския президент Володимир Зеленски, направено пред полски медии, свързано с руския държавен...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions