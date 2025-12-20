САЩ и Йордания нанесоха серия удари по „Ислямска държава“ в  Сирия

Американската армия атакува групировката „Ислямска държава“ в Сирия, съобщиха от CENTCOM.

- Реклама -

„Тази вечер (20 декември) американските и йорданските сили удариха над 70 цели на ИДИЛ в Сирия, използвайки над 100 боеприпаса. Мир чрез сила“, се казва в публикация в социалната мрежа X.

Командването уточни, че ударите са извършени в различни райони на централната част на страната.

Малко преди това министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет обяви началото на антитерористична операция в Сирия в отговор на неотдавнашното нападение срещу американски войски в Палмира. Президентът Доналд Тръмп уточни, че е наредил масиран удар срещу терористите, който е бил успешен.

Миналата седмица двама американски войници и един цивилен преводач бяха убити при нападение в Палмира, а трима бяха ранени. Убит е и сирийски войник. Хегсет заяви, че лицето, извършило нападението срещу американците, е елиминирано. Според The Wall Street Journal нападението е станало по време на среща между подполковник от американската армия и представител на сирийското Министерство на вътрешните работи: въоръженият мъж е надникнал през прозореца на стаята и е открил огън с картечница.

През ноември Централното командване на САЩ обяви, че американците са участвали в повече от 22 операции срещу ИДИЛ в Сирия през последния месец.