      събота, 20.12.25
          Системите на Агенция „Митници“ са готови за работа с евро

          евробанкноти
          Снимка: БГНЕС
          Информационните системи на Агенция „Митници“ вече са успешно адаптирани за работа с единната европейска валута. Дейностите са извършени в съответствие с утвърдения План на българската митническа администрация.

          Статистическите данни на ведомството сочат, че бизнесът вече активно използва валутата в своите операции. През последната година и половина 47,5 на сто от обработените декларации за търговски внос и 24 на сто от декларациите за износ към трети страни са били в евро.

          От агенцията уточняват, че сумите за обезпечения – както еднократни, така и общи – в митническата информационна система за внос също ще бъдат обект на автоматично превалутиране. Всички обезпечения в български лева, които са с валиден статус към 31 декември, ще запазят своята валидност и ще бъдат преизчислени в новата валута.

