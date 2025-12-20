Информационните системи на Агенция „Митници“ вече са успешно адаптирани за работа с единната европейска валута. Дейностите са извършени в съответствие с утвърдения План на българската митническа администрация.

Статистическите данни на ведомството сочат, че бизнесът вече активно използва валутата в своите операции. През последната година и половина 47,5 на сто от обработените декларации за търговски внос и 24 на сто от декларациите за износ към трети страни са били в евро.

От агенцията уточняват, че сумите за обезпечения – както еднократни, така и общи – в митническата информационна система за внос също ще бъдат обект на автоматично превалутиране. Всички обезпечения в български лева, които са с валиден статус към 31 декември, ще запазят своята валидност и ще бъдат преизчислени в новата валута.