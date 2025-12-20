НА ЖИВО
          Инциденти

          Трагедия в Пирин: Туристът, паднал от Джамджиевите скали, е загинал

          Снимка: Facebook
          Туристът, който падна в пропаст под връх Вихрен в Пирин на 20 декември, е загинал. Тъжната новина бе потвърдена от Планинската спасителна служба (ПСС) – отряд Банско, цитирани от БТА. От местната спасителна служба уточниха, че мъжът е паднал от района на Джамджиевите скали. Към момента тече акция по свалянето на тялото му надолу към хижа „Бъндерица“.

          Сигналът за инцидента е подаден от приятел на загиналия, който е бил част от същата група. Пред БНТ от ПСС споделиха детайли от сигнала, като свидетелят е посочил, че „туристът се е подхлъзнал именно от Джамджиев ръб по източния склон на пътя за Вихрен“.

          По-рано през деня от ПСС към Българския Червен кръст информираха пред БТА, че макар условията за туризъм в планините да са добри, снежната покривка е заледена и хлъзгава, поради което хората трябва да са изключително внимателни на такъв терен.

          Температурите във високата планина са сравнително високи през светлата част на деня, но привечер пътеките замръзват и се образува тънък фирн. Въпреки че времето е приятно, тихо и слънчево, в късния следобед теренът става опасен – нещо, за което от Планинската спасителна служба предупредиха още преди дни.

