          Трактори пред вилата на Макрон: Френските фермери пренесоха протеста в Туке

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Недоволството на земеделските производители срещу планираната търговска сделка между Европейския съюз и латиноамериканския блок Меркосур не стихва. Въпреки че подписването на споразумението бе официално отложено за януари, напрежението в сектора остава високо.

          Днес протестните действия се пренесоха директно пред личния живот на държавния глава на Франция. Фермери пристигнаха с трактори и блокираха района пред дома на Еманюел и Брижит Макрон в курортното градче Туке. Демонстрантите изразиха своето притеснение, че не са получили необходимата защита от държавата.

          Основният страх на производителите е свързани с очаквания наплив на евтини стоки от страните, членуващи в Меркосур – Бразилия, Парагвай, Уругвай и Аржентина. Според фермерите този внос ще доведе до драстично обезценяване на техния труд и продукция.

          Франция, заедно с Италия, продължава да бъде сред най-острите критици на параметрите на споразумението. Междувременно в Брюксел започна разчистването на щетите на площада пред Европейския парламент след масовите демонстрации на земеделци от цяла Европа, провели се предишния ден. Френският президент Еманюел Макрон заяви, че преговорите по финалния текст на споразумението ще продължат.

