      събота, 20.12.25
          Тръмп помилва бившия президент на Хондурас, опоненти говорят за външна намеса

          Снимка: БГНЕС
          Политическите опоненти на Асфура категоризираха подкрепата, която той получава от Доналд Тръмп, като форма на външна намеса в изборния процес. Това се случва на фона на решението на Тръмп да помилва бившия държавен глава на Хондурас Хуан Орландо Ернандес. Според информация на БТА, Ернандес бе осъден от американски съд през 2024 г. на 45 години лишаване от свобода заради участието си в трафик на наркотици.

          Агенция Асошиейтед прес (АП) отбелязва в свой анализ, че през последната година американската администрация е възприела курс на по-агресивна политика спрямо Латинска Америка. Тази стратегия се характеризира с ясна и открита подкрепа за десни съюзници в региона, докато същевременно се упражнява натиск върху леви правителства и политически движения.

