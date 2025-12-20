Украинското разузнаване: Руснаците са ускорили плановете си за настъпление в Европа, нападат Балтийските страни през 2027 година

Кирило Буданов, началник на Главно разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната, заяви, че руснаците са коригирали плановете си за война срещу Европа, съкращавайки времевата рамка. Докато преди това са планирали да започнат преки действия до 2030 г., сега биха могли да бъдат готови още след една година, до 2027 г., отбеляза той по време на интервю пред Lb.ua.

- Реклама -

Балтийските държави, които руснаците искат да окупират, са в полезрението им. Що се отнася до Полша, според украинското разузнаване, в Русия я разглеждат единствено като цел за атаки, тоест за военна кампания без завоевание.

Защо Русия прави това? Отговорът, казва Буданов, се крие в дълбоки исторически и психологически травми и в руския мироглед.

„Това са фантомни болки, както аз ги наричам. От тяхна гледна точка всичко е абсолютно правилно. Начинът, по който виждат света: север-юг, запад-изток. За да се развие една империя – а те се възприемат като империя – винаги трябва да се движиш някъде, за да разшириш влиянието и територията си. Това, между другото, отговаря на много въпроси“, обяснява началникът на ГУР. „На север има само Северният ледовит океан, а след това, по целия път, Америка. Не е вариант, защото би било болезнено. На изток е Тихият океан и после отново Америка. Отговорът е същият. На юг е Китай, което би било напълно катастрофално – сухопътна граница, същите условия, каквито имаме във войната с Руската федерация, само че за тях. Остава само Западът, който според тях, извинете за фразеологията, е „прехранен“, „болен“, „слаб“ и „нерешителен“.