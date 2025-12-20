НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 20.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Украинското разузнаване: Руснаците са ускорили плановете си за настъпление в Европа, нападат Балтийските страни през 2027 година

          1
          180
          ГУР
          ГУР
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Кирило Буданов, началник на Главно разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната, заяви, че руснаците са коригирали плановете си за война срещу Европа, съкращавайки времевата рамка. Докато преди това са планирали да започнат преки действия до 2030 г., сега биха могли да бъдат готови още след една година, до 2027 г., отбеляза той по време на интервю пред Lb.ua.

          - Реклама -

          Балтийските държави, които руснаците искат да окупират, са в полезрението им. Що се отнася до Полша, според украинското разузнаване, в Русия я разглеждат единствено като цел за атаки, тоест за военна кампания без завоевание.

          Защо Русия прави това? Отговорът, казва Буданов, се крие в дълбоки исторически и психологически травми и в руския мироглед.

          „Това са фантомни болки, както аз ги наричам. От тяхна гледна точка всичко е абсолютно правилно. Начинът, по който виждат света: север-юг, запад-изток. За да се развие една империя – а те се възприемат като империя – винаги трябва да се движиш някъде, за да разшириш влиянието и територията си. Това, между другото, отговаря на много въпроси“, обяснява началникът на ГУР. „На север има само Северният ледовит океан, а след това, по целия път, Америка. Не е вариант, защото би било болезнено. На изток е Тихият океан и после отново Америка. Отговорът е същият. На юг е Китай, което би било напълно катастрофално – сухопътна граница, същите условия, каквито имаме във войната с Руската федерация, само че за тях. Остава само Западът, който според тях, извинете за фразеологията, е „прехранен“, „болен“, „слаб“ и „нерешителен“.

          Кирило Буданов, началник на Главно разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната, заяви, че руснаците са коригирали плановете си за война срещу Европа, съкращавайки времевата рамка. Докато преди това са планирали да започнат преки действия до 2030 г., сега биха могли да бъдат готови още след една година, до 2027 г., отбеляза той по време на интервю пред Lb.ua.

          - Реклама -

          Балтийските държави, които руснаците искат да окупират, са в полезрението им. Що се отнася до Полша, според украинското разузнаване, в Русия я разглеждат единствено като цел за атаки, тоест за военна кампания без завоевание.

          Защо Русия прави това? Отговорът, казва Буданов, се крие в дълбоки исторически и психологически травми и в руския мироглед.

          „Това са фантомни болки, както аз ги наричам. От тяхна гледна точка всичко е абсолютно правилно. Начинът, по който виждат света: север-юг, запад-изток. За да се развие една империя – а те се възприемат като империя – винаги трябва да се движиш някъде, за да разшириш влиянието и територията си. Това, между другото, отговаря на много въпроси“, обяснява началникът на ГУР. „На север има само Северният ледовит океан, а след това, по целия път, Америка. Не е вариант, защото би било болезнено. На изток е Тихият океан и после отново Америка. Отговорът е същият. На юг е Китай, което би било напълно катастрофално – сухопътна граница, същите условия, каквито имаме във войната с Руската федерация, само че за тях. Остава само Западът, който според тях, извинете за фразеологията, е „прехранен“, „болен“, „слаб“ и „нерешителен“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Дрон със знаме на Русия прелетя над Киев

          Иван Христов -
          Неизвестни лица пуснаха дрон със знаме на Русия над центъра на Киев, докато сирената за въздушна тревога не е била включена в столицата на...
          Война

          Зеленски: Украйна ще върне 90-те милиарда на ЕС само, ако Русия изплати репарации

          Иван Христов -
          Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна ще изплати предоставения от ЕС заем от 90 милиарда евро, само ако Русия плати репарации. Той направи това...
          Война

          Украйна обяви евакуация на редица населени места около Славянск на фона на руското настъпление

          Иван Христов -
          Има съобщения, че Украйна е обявила евакуацията на няколко села в района между Харковска и Донецка области до Славянск, пише „Военная Хроника“.  Това косвено...

          1 коментар

          1. Казват, че при опит за атентат срещу него е засегнат във врата и гърба. Вероятно и в главата…

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions