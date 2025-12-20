НА ЖИВО
          Украйна обяви евакуация на редица населени места около Славянск на фона на руското настъпление

          Има съобщения, че Украйна е обявила евакуацията на няколко села в района между Харковска и Донецка области до Славянск, пише „Военная Хроника“.  Това косвено показва изтегляне на подразделения на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) към линията Пришиб-Святогорск-Богородичное на фона на настъплението на руската армия.

          Очевидно е, че отбраната на Славянск от ВСУ от Харковска област ще започне с опит за задържане на река Северски Донец. Като се има предвид обаче, че Русия вече се е приближила до Лиман и скоро може да започне настъпление към самия Славянск, този сценарий може да се окаже труден за изпълнение.

