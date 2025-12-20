Украйна порази 2 руски самолета Су-27 в Крим

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е поразила два руски самолета Су-27 на летище Белбек в Крим, съобщи пресслужбата на СБУ, цитирана от УНИАН.

„Дронове с голям обсег от Центъра за специални операции „Алфа“ на СБУ поразиха два самолета Су-27 на руското военно летище Белбек във временно окупирания Крим. Единият от самолетите е бил на рулиращата пътека с пълен товар от боеприпаси и е бил готов за бойна мисия. Той е унищожен“, се обяснява в съобщението.

Оценъчната стойност на двата самолета е приблизително 70 милиона долара.

Потвърдено е също, че е била ударена кулата за контрол на въздушното движение, което може да затрудни организацията и контрола на полетите на летището.

„Това е втората успешна атака на СБУ срещу летище Белбек през последните дни. На 18 декември дроновете на СБУ унищожиха руско оборудване на стойност стотици милиони долари на това летище: два радара „Небо-СВУ“, радар 92Н6 от система за противовъздушна отбрана С-400 „Триумф“, система за противовъздушна отбрана „Панцир-С2“ и самолет МиГ-31 с пълен комплект боеприпаси“, отбелязват от СБУ.