В навечерието на предстоящите коледни и новогодишни празници, както и на фона на подготовката за преминаване към единната европейска валута, от „УниКредит Булбанк“ АД отправиха официално предупреждение към своите клиенти. Финансовата институция отчита зачестяване на опитите за различни видове злоупотреби и манипулации.

От банката сигнализират за ръст на телефонните измами, както и за подвеждащи съобщения, свързани с фиктивни пощенски пратки. Експертите съветват потребителите да проявяват повишено внимание при комуникация с непознати лица, които настояват за спешно теглене на средства или предаване на пари на ръка. В подобни ситуации категорично не трябва да се изпълняват получените указания, а незабавно да се потърси съдействие чрез телефон 112.

Друга разпространена схема включва изпращането на фалшиви фактури. Препоръката на банката е преди извършване на превод винаги да се прави детайлна проверка на данните на получателя и банковата сметка. Това е от критично значение при работа с нови контрагенти или когато се забележи промяна в използваната до момента сметка.

Специалистите по сигурност предупреждават и за опити за „фишинг“, при които клиентите получават покани да въведат лична и финансова информация под предлог за „актуализация на данни“. Искането на IBAN, данни за банкови карти, потребителски имена, динамични пароли или кодове от М-токен е сигурен индикатор за измама.

От „УниКредит Булбанк“ напомнят на потребителите да следят за автентичността на уебсайтовете, в които въвеждат своите данни. Институцията подчертава, че никога не изисква по имейл, телефон или чрез съобщения информация за достъп до системите за електронно банкиране (Булбанк Мобайл и Булбанк Онлайн) или детайли за банкови карти.

Особено актуални са опитите за злоупотреба, свързани с превалутирането от левове в евро. Измамници често се представят за банкови служители и изискват потвърждение на сметки или карти. От банката са категорични, че това е измамна практика. Превалутирането ще се извърши автоматично от банките по официално фиксирания курс, без да са необходими каквито и да е допълнителни действия от страна на клиентите.