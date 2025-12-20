В навечерието на предстоящите коледни и новогодишни празници, както и на фона на подготовката за преминаване към единната европейска валута, от „УниКредит Булбанк“ АД отправиха официално предупреждение към своите клиенти. Финансовата институция отчита зачестяване на опитите за различни видове злоупотреби и манипулации.
От банката сигнализират за ръст на телефонните измами, както и за подвеждащи съобщения, свързани с фиктивни пощенски пратки. Експертите съветват потребителите да проявяват повишено внимание при комуникация с непознати лица, които настояват за спешно теглене на средства или предаване на пари на ръка. В подобни ситуации категорично не трябва да се изпълняват получените указания, а незабавно да се потърси съдействие чрез телефон 112.
Друга разпространена схема включва изпращането на фалшиви фактури. Препоръката на банката е преди извършване на превод винаги да се прави детайлна проверка на данните на получателя и банковата сметка. Това е от критично значение при работа с нови контрагенти или когато се забележи промяна в използваната до момента сметка.
Специалистите по сигурност предупреждават и за опити за „фишинг“, при които клиентите получават покани да въведат лична и финансова информация под предлог за „актуализация на данни“. Искането на IBAN, данни за банкови карти, потребителски имена, динамични пароли или кодове от М-токен е сигурен индикатор за измама.
От „УниКредит Булбанк“ напомнят на потребителите да следят за автентичността на уебсайтовете, в които въвеждат своите данни. Институцията подчертава, че никога не изисква по имейл, телефон или чрез съобщения информация за достъп до системите за електронно банкиране (Булбанк Мобайл и Булбанк Онлайн) или детайли за банкови карти.
Особено актуални са опитите за злоупотреба, свързани с превалутирането от левове в евро. Измамници често се представят за банкови служители и изискват потвърждение на сметки или карти. От банката са категорични, че това е измамна практика. Превалутирането ще се извърши автоматично от банките по официално фиксирания курс, без да са необходими каквито и да е допълнителни действия от страна на клиентите.
Те,алармират за измами, а самата банка подлага клиентите си на мъчително чакане!❗❗❗Внимавайте❗❗❗При вкарване на пари през банкомат,парите ви се блокират за неопределен период от време и се започва ходене по мъките:Жалби,молби,възражения и със седмици никакъв резултат! Много хора са потърпевши,а проблема си остава неразрешен❗❗❗
