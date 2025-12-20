Валенсия с поредна издънка

Валенсия и Майорка завършиха наравно 1:1 в първи мач от 17-ия кръг на Ла Лига. „Прилепите“ остават с три победи от началото на сезона сезона и едва една в последните 12 мача, като са 16-и с 16 точки, докато островитяните заемат 14-ото място с 18.

В 23-ата минута Майорка излезе напред в резултата. След центриране от свободен удар Антонио Раийо отигра с глава и намери Саму Коща, който от около 11 метра се разписа за 0:1.

Валенсия изравни в 52-ата минута след бърза контраатака. Тиери Корея напредна по десния фланг, навлезе в наказателното поле и центрира, а Уго Дуро отблизо засече в мрежата за 1:1.