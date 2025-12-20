НА ЖИВО
          Васил Терзиев: Пътят по бул. „Рожен" се съкращава до 5 минути, планират се ремонти и за 2026 г.

          Снимка: БГНЕС
          Пътуването от железопътния надлез в квартал „Надежда“ до Северната скоростна тангента вече ще отнема само 5 минути вместо досегашните 26 минути. Това става възможно след завършването на новия участък на булевард „Рожен“, съобщи кметът на София Васил Терзиев в социалната мрежа Фейсбук. Той определи проекта като ключов за столицата.

          „Това е поредна стъпка в последователната ни работа за модернизация на пътната инфраструктура на София – с реални действия не само за днешния трафик, а за устойчивото развитие на града в дългосрочен план“, заяви градоначалникът.

          Удължаването на булеварда с над 2 километра е от съществено значение за подобряване на транспортната свързаност на северните райони на София и осигуряването на директен достъп до републиканската пътна мрежа. Кметът уточни, че новото трасе е напълно готово, като успешно са преминали и 72-часовите изпитания на трамвайната линия.

          Реконструкцията обхваща пълна подмяна на инженерната инфраструктура, включително изграждане на нови водопроводи и разделна канализация за битови и дъждовни води. Обновеният бул. „Рожен“ разполага с две активни ленти за движение във всяка посока, локални платна, енергоефективно улично осветление и интегрирано трамвайно трасе с дължина 1782 метра. В района са засадени 204 нови дръвчета и е направено озеленяване.

          С цел повишаване на безопасността е въведена иновация в управлението на трафика. „За по-бърза реакция на пожарните екипи въведохме специален режим на светофарите, който позволява при авариен сигнал временно спиране на движението и осигуряване на свободен коридор за пожарните екипи. Времето за реакция спасява човешки живот“, отбеляза Терзиев.

          Общата инвестиция в разширението възлиза на 49,7 млн. лева, като средствата са осигурени чрез Европейската инвестиционна банка и съфинансиране от бюджета на Столичната община.

          Васил Терзиев очерта и бъдещите планове за развитие на градската среда, като посочи конкретни обекти за работа през 2026 година. Предвижда се ремонт на бул. „Ал. Стамболийски“, който ще обхване пътните платна и релсовия път. Планирани са също реконструкция и изграждане на бул. „Мария Луиза“, бул. „Копенхаген“ и бул. „Скобелев“, с фокус върху обновяването на релсовата инфраструктура.

          „По-добрата свързаност на града не е абстрактна цел – тя се измерва в по-кратко време за път, повече сигурност и по-устойчива градска среда. Последователно с ясен план променяме условията в градската среда“, обобщи кметът на София.

          3 КОМЕНТАРА

          1. И как става това за 5мин. Всеки ден пътувам по бул.Рожен с градски транспорт, в момента движението става по-бавно, отколкото по време на ремонта. Незнам каква е тази синхронизация на светофарите, но от входа на базар Илиянци до ССТ, в 17ч се минава поне за 20мин. Сетофарите светят като коледни лампички. Задръстването е отвратително. На тангентата заради светофара разминаването става на магия. Не обличкихте движението изобщо.

          2. И как става това за 5мин. Всеки ден пътувам по бул.Рожен с градски транспорт, в момента движението става по-бавно, отколкото по време на ремонта. Незнам каква е тази синхронизация на светофарите, но от входа на базар Илиянци до ССТ, в 17ч се минава поне за 20мин. Сетофарите светят като коледни лампички. Задръстването е отвратително. На тангентата заради светофара разминаването става на магия. Не обличкихте движението изобщо.

          3. Отрива нещо, за което заслуга няма. Но за сметка на това подписа доста надути договори за сметопочистване.

