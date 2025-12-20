Пътуването от железопътния надлез в квартал „Надежда“ до Северната скоростна тангента вече ще отнема само 5 минути вместо досегашните 26 минути. Това става възможно след завършването на новия участък на булевард „Рожен“, съобщи кметът на София Васил Терзиев в социалната мрежа Фейсбук. Той определи проекта като ключов за столицата.

„Това е поредна стъпка в последователната ни работа за модернизация на пътната инфраструктура на София – с реални действия не само за днешния трафик, а за устойчивото развитие на града в дългосрочен план“, заяви градоначалникът.

Удължаването на булеварда с над 2 километра е от съществено значение за подобряване на транспортната свързаност на северните райони на София и осигуряването на директен достъп до републиканската пътна мрежа. Кметът уточни, че новото трасе е напълно готово, като успешно са преминали и 72-часовите изпитания на трамвайната линия.

Реконструкцията обхваща пълна подмяна на инженерната инфраструктура, включително изграждане на нови водопроводи и разделна канализация за битови и дъждовни води. Обновеният бул. „Рожен“ разполага с две активни ленти за движение във всяка посока, локални платна, енергоефективно улично осветление и интегрирано трамвайно трасе с дължина 1782 метра. В района са засадени 204 нови дръвчета и е направено озеленяване.

С цел повишаване на безопасността е въведена иновация в управлението на трафика. „За по-бърза реакция на пожарните екипи въведохме специален режим на светофарите, който позволява при авариен сигнал временно спиране на движението и осигуряване на свободен коридор за пожарните екипи. Времето за реакция спасява човешки живот“, отбеляза Терзиев.

Общата инвестиция в разширението възлиза на 49,7 млн. лева, като средствата са осигурени чрез Европейската инвестиционна банка и съфинансиране от бюджета на Столичната община.

Васил Терзиев очерта и бъдещите планове за развитие на градската среда, като посочи конкретни обекти за работа през 2026 година. Предвижда се ремонт на бул. „Ал. Стамболийски“, който ще обхване пътните платна и релсовия път. Планирани са също реконструкция и изграждане на бул. „Мария Луиза“, бул. „Копенхаген“ и бул. „Скобелев“, с фокус върху обновяването на релсовата инфраструктура.

„По-добрата свързаност на града не е абстрактна цел – тя се измерва в по-кратко време за път, повече сигурност и по-устойчива градска среда. Последователно с ясен план променяме условията в градската среда“, обобщи кметът на София.