Столичната община е напълно подготвена за приемането на единната европейска валута от 1 януари 2026 г., като преходът няма да доведе до поскъпване на услугите. Това обяви кметът на София Васил Терзиев в социалната мрежа Фейсбук, акцентирайки върху приетия пакет от изменения в общинските наредби.

Градоначалникът бе категоричен, че администрацията подхожда към процеса отговорно и честно спрямо гражданите. „Подхождаме без скрити увеличения, без нови тежести за хората и бизнеса, с пълна прозрачност. Не въвеждаме нови такси. Не увеличаваме санкции. Не използваме еврото като претекст за поскъпване“, отбелязва Терзиев в своята публикация.

В сферата на градския транспорт ефектът от превалутирането ще бъде положителен за пътниците, тъй като цените ще се закръглят надолу в полза на гражданите. Според изнесените данни билетът за пътуване „30 плюс“, който в момента струва 1,60 лв., ще бъде на цена от 0,80 евро, което представлява намаление с приблизително 4 стотинки. Билетът „60 плюс“ от 2,20 лв. ще струва 1,10 евро (намаление с 5 ст.). Еднократният билет от каса или автомат също се променя от 1,60 лв. на 0,80 евро.

Промените обхващат и картите за пътуване. Еднодневната карта от 4 лв. ще струва 2 евро, а нощната карта от 2 лв. става 1 евро. 24-часовата карта, която сега е 6 лв., ще бъде 3 евро, докато 72-часовата карта от 15,00 лв. ще се предлага за 7,60 евро. Месечната карта за всички линии се променя от 50 лв. на 25,50 евро, а преференциалната месечна карта за ученици и студенти от 15 лв. ще бъде 7,50 евро.

Васил Терзиев увери също, че таксата за битови отпадъци остава без промяна, както по отношение на размера, така и на методиката на изчисление. „Както вече заявихме при представянето на проекта за бюджет, през 2026 г. не се предвиждат увеличения на местните данъци и такси“, подчерта кметът и допълни, че фокусът е върху по-доброто управление на средствата и инвестициите, а не върху натоварването на бизнеса и гражданите.

Темата бе част от дневния ред на Столичния общински съвет, който заседава на 18 декември. Общинарите разгледаха над 120 доклада, включително промени в наредбите за местните данъци и за провеждането на търгове и конкурси, за да се синхронизират нормативните актове с въвеждането на еврото като официална валута в България.