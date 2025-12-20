НА ЖИВО
          Великобритания се отказа от идеята си да купува оръжие за Украйна със замразените руски активи

          Великобритания
          Великобритания
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Правителството на Великобритания се отказа от собствената си инициатива да използва приблизително 9,1 милиарда евро замразени руски активи, държани в банките на страната, за да закупи оръжие за Украйна, след като подобно предложение от Европейския съюз се провали. Както пише Financial Times, премиерът Киър Стармър е бил поддръжник на идеята за използване на замразени руски активи за финансиране на покупки на отбранително оборудване за Украйна.

          Изданието отбелязва, че Киев е предупредил, че без допълнителна подкрепа може да се изправи пред колапс още през 2026 г. На 18 декември лидерите на ЕС се съгласиха да предоставят на Украйна заем от 90 милиарда евро, обезпечен от общия бюджет на блока, след като предложението им за използване на замразени руски активи се провали.

          В отговор британски представители заявиха, че Лондон няма да действа самостоятелно и няма да използва замразени руски активи в страната, за да помогне на Киев, тъй като планира да го направи само в съгласие с Австралия, Канада и ЕС.

