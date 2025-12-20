Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова реагира иронично на изявление на украинския президент Володимир Зеленски, направено пред полски медии, свързано с руския държавен глава Владимир Путин.

В публикация в своя Telegram канал Захарова цитира думите на Зеленски, че „путиновците са много – един разговаря с американците, друг държи речи, трети върши нещо друго“, след което добавя саркастичен коментар.

„Трябваше да довърши: ‘А четвъртият стои зад гърба му и тихо шепне: Спри да употребяваш, изборите са пред носа ти, а под него е бяло, бяло…’“, написа Захарова.



Изявлението е поредната словесна атака между Москва и Киев и идва на фона на засилената реторика от двете страни, съпътстваща продължаващата война и дипломатическото напрежение около конфликта.



