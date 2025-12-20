Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова реагира иронично на изявление на украинския президент Володимир Зеленски, направено пред полски медии, свързано с руския държавен глава Владимир Путин.
- Реклама -
В публикация в своя Telegram канал Захарова цитира думите на Зеленски, че „путиновците са много – един разговаря с американците, друг държи речи, трети върши нещо друго“, след което добавя саркастичен коментар.
Изявлението е поредната словесна атака между Москва и Киев и идва на фона на засилената реторика от двете страни, съпътстваща продължаващата война и дипломатическото напрежение около конфликта.
Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова реагира иронично на изявление на украинския президент Володимир Зеленски, направено пред полски медии, свързано с руския държавен глава Владимир Путин.
- Реклама -
В публикация в своя Telegram канал Захарова цитира думите на Зеленски, че „путиновците са много – един разговаря с американците, друг държи речи, трети върши нещо друго“, след което добавя саркастичен коментар.
Изявлението е поредната словесна атака между Москва и Киев и идва на фона на засилената реторика от двете страни, съпътстваща продължаващата война и дипломатическото напрежение около конфликта.