НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 20.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Зеленски призовава САЩ за по-силен натиск върху Русия, за да прекрати войната в Украйна

          0
          0
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Съединените щати трябва да окажат по-силен натиск върху Русия, за да принудят Кремъл да прекрати войната в Украйна. Той подчерта, че Америка трябва ясно да изрази намеренията си: ако Русия не премине към дипломатическо решение, трябва да последва пълен натиск.

          - Реклама -

          Зеленски добави, че Путин не усеща необходимия натиск и подчерта важността от допълнителни доставки на оръжие за Украйна и нови санкции срещу цялата руска икономика.

          Президентът на Украйна посочи, че САЩ са единствените, които могат да убедят Русия да прекрати войната, споменавайки и участието на Доналд Тръмп в този процес. „Не трябва да търсим алтернативи на Съединените щати“, каза Зеленски, добавяйки, че всички други възможности са под въпрос дали могат да постигнат същото.

          Дипломатите от Киев и Москва се събраха в Маями за нови преговори.

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Съединените щати трябва да окажат по-силен натиск върху Русия, за да принудят Кремъл да прекрати войната в Украйна. Той подчерта, че Америка трябва ясно да изрази намеренията си: ако Русия не премине към дипломатическо решение, трябва да последва пълен натиск.

          - Реклама -

          Зеленски добави, че Путин не усеща необходимия натиск и подчерта важността от допълнителни доставки на оръжие за Украйна и нови санкции срещу цялата руска икономика.

          Президентът на Украйна посочи, че САЩ са единствените, които могат да убедят Русия да прекрати войната, споменавайки и участието на Доналд Тръмп в този процес. „Не трябва да търсим алтернативи на Съединените щати“, каза Зеленски, добавяйки, че всички други възможности са под въпрос дали могат да постигнат същото.

          Дипломатите от Киев и Москва се събраха в Маями за нови преговори.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Трактори пред вилата на Макрон: Френските фермери пренесоха протеста в Туке

          Георги Петров -
          Недоволството на земеделските производители срещу планираната търговска сделка между Европейския съюз и латиноамериканския блок Меркосур не стихва. Въпреки че подписването на споразумението бе официално...
          Европа

          Рим ще иска платен вход за достъп до фонтана Треви

          Иван Христов -
          От 1 февруари 2026 г. туристите ще трябва да плащат две евро, за да се доближат до фонтана Треви в Рим. Тази мярка, според...
          Европа

          Поставят в охраняем контейнер насред града 14 годишна ислямистка от Падерборн

          Иван Христов -
          Германия намери извънредно решение за 14-годишно момиче от Падерборн, което властите смятат за изключително опасно. Тийнейджърката, която нападна медицинска сестра с нож през август,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions