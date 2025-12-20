Зеленски призовава САЩ за по-силен натиск върху Русия, за да прекрати войната в Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Съединените щати трябва да окажат по-силен натиск върху Русия, за да принудят Кремъл да прекрати войната в Украйна. Той подчерта, че Америка трябва ясно да изрази намеренията си: ако Русия не премине към дипломатическо решение, трябва да последва пълен натиск.

Зеленски добави, че Путин не усеща необходимия натиск и подчерта важността от допълнителни доставки на оръжие за Украйна и нови санкции срещу цялата руска икономика.

Президентът на Украйна посочи, че САЩ са единствените, които могат да убедят Русия да прекрати войната, споменавайки и участието на Доналд Тръмп в този процес. „Не трябва да търсим алтернативи на Съединените щати“, каза Зеленски, добавяйки, че всички други възможности са под въпрос дали могат да постигнат същото.

Дипломатите от Киев и Москва се събраха в Маями за нови преговори.