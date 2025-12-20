НА ЖИВО
      събота, 20.12.25
          Зеленски: Украйна ще върне 90-те милиарда на ЕС само, ако Русия изплати репарации

          Володимир Зеленски
          Володимир Зеленски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна ще изплати предоставения от ЕС заем от 90 милиарда евро, само ако Русия плати репарации. Той направи това изявление по време на съвместна пресконференция с португалския премиер Луиш Монтенегро, предава кореспондент на УНИАН.

          „Получихме 90 милиарда за 2026-2027 г. И знаете, че очакваме да използваме всичките 210 милиарда руски активи. И разбираме, че Украйна ще изплати тези 90 милиарда безлихвени заеми, само ако Русия плати на Украйна съответните репарации“, заяви Зеленски.

          Президентът подчерта това като значителна финансова, геополитическа и политическа победа. По думите му, европейските лидери са демонстрирали своята сила и почтеност с това решение.

          „Това е важно за нас, за населението, за войниците. От практическа гледна точка има подкрепа и тя ще бъде“, добави Зеленски.

          1 коментар

          1. Разбира се!
            Това са пари за американските комунисти начело с демента Байдън и шантавата, ялова 🐫!
            Затова Тръмп трябва да забрани подаването на разузнавателна информация, а Мъск трябва да спре покритието на Старлинк над Украйна!
            Така до Нова година нацисткият режим в Киев ще клекне, а тези 90 милиарда евро няма да стигнат до конкурентите на Тръмп.

