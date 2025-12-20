Зеленски: Украйна ще върне 90-те милиарда на ЕС само, ако Русия изплати репарации

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна ще изплати предоставения от ЕС заем от 90 милиарда евро, само ако Русия плати репарации. Той направи това изявление по време на съвместна пресконференция с португалския премиер Луиш Монтенегро, предава кореспондент на УНИАН.

„Получихме 90 милиарда за 2026-2027 г. И знаете, че очакваме да използваме всичките 210 милиарда руски активи. И разбираме, че Украйна ще изплати тези 90 милиарда безлихвени заеми, само ако Русия плати на Украйна съответните репарации“, заяви Зеленски.

Президентът подчерта това като значителна финансова, геополитическа и политическа победа. По думите му, европейските лидери са демонстрирали своята сила и почтеност с това решение.

„Това е важно за нас, за населението, за войниците. От практическа гледна точка има подкрепа и тя ще бъде“, добави Зеленски.