Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна ще изплати предоставения от ЕС заем от 90 милиарда евро, само ако Русия плати репарации. Той направи това изявление по време на съвместна пресконференция с португалския премиер Луиш Монтенегро, предава кореспондент на УНИАН.
„Получихме 90 милиарда за 2026-2027 г. И знаете, че очакваме да използваме всичките 210 милиарда руски активи. И разбираме, че Украйна ще изплати тези 90 милиарда безлихвени заеми, само ако Русия плати на Украйна съответните репарации“, заяви Зеленски.
Президентът подчерта това като значителна финансова, геополитическа и политическа победа. По думите му, европейските лидери са демонстрирали своята сила и почтеност с това решение.
„Това е важно за нас, за населението, за войниците. От практическа гледна точка има подкрепа и тя ще бъде“, добави Зеленски.
Разбира се!
Това са пари за американските комунисти начело с демента Байдън и шантавата, ялова 🐫!
Затова Тръмп трябва да забрани подаването на разузнавателна информация, а Мъск трябва да спре покритието на Старлинк над Украйна!
Така до Нова година нацисткият режим в Киев ще клекне, а тези 90 милиарда евро няма да стигнат до конкурентите на Тръмп.