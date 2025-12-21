АЕЦ „Козлодуй“ извежда шести блок от експлоатация ден по-рано

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде спрян още днес – с ден по-рано от първоначално обявения график. Това съобщиха от ядрената централа късно в събота. По план спирането трябваше да се извърши в понеделник.

Решението за по-ранното извеждане на блока от експлоатация е взето след установяването на допълнителен дефект по време на подготовката за планираното спиране на 22 декември. Освен защитното мембранно устройство на сепаратора-паропрегревател на турбината, за което бе съобщено в петък, е открита неизправност и в още едно устройство от същия тип.

От централата уточняват, че наличните резервни мембранни устройства са изпратени за анализ и проверки в две независими научни организации. След приключване на експертизите те ще бъдат монтирани на блока.

От АЕЦ „Козлодуй“ подчертават, че в резултат на ситуацията няма отделяне на радиоактивни или други замърсяващи вещества в околната среда. Не е застрашена и безопасността на персонала и населението.

Първоначално се предвиждаше шести блок да бъде спрян в понеделник за подмяна на защитно мембранно устройство на сепаратора-паропрегревател на турбината. Повредата е възникнала по време на експлоатация, като блокът бе спрян превантивно още на 15 декември за подмяна на идентично предпазно устройство.

След извършените дейности, преди дни шести блок беше отново включен в електроенергийната система на страната, съобщиха тогава от ядрената централа.