НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 21.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          АЕЦ „Козлодуй“ извежда шести блок от експлоатация ден по-рано

          1
          46
          Снимка: АЕЦ
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде спрян още днес – с ден по-рано от първоначално обявения график. Това съобщиха от ядрената централа късно в събота. По план спирането трябваше да се извърши в понеделник.

          - Реклама -

          Решението за по-ранното извеждане на блока от експлоатация е взето след установяването на допълнителен дефект по време на подготовката за планираното спиране на 22 декември. Освен защитното мембранно устройство на сепаратора-паропрегревател на турбината, за което бе съобщено в петък, е открита неизправност и в още едно устройство от същия тип.

          От централата уточняват, че наличните резервни мембранни устройства са изпратени за анализ и проверки в две независими научни организации. След приключване на експертизите те ще бъдат монтирани на блока.

          „Възраждане“: Директорът на АЕЦ „Козлодуй“ е премълчал за инцидент в централата „Възраждане“: Директорът на АЕЦ „Козлодуй“ е премълчал за инцидент в централата

          От АЕЦ „Козлодуй“ подчертават, че в резултат на ситуацията няма отделяне на радиоактивни или други замърсяващи вещества в околната среда. Не е застрашена и безопасността на персонала и населението.

          Първоначално се предвиждаше шести блок да бъде спрян в понеделник за подмяна на защитно мембранно устройство на сепаратора-паропрегревател на турбината. Повредата е възникнала по време на експлоатация, като блокът бе спрян превантивно още на 15 декември за подмяна на идентично предпазно устройство.

          След извършените дейности, преди дни шести блок беше отново включен в електроенергийната система на страната, съобщиха тогава от ядрената централа.

          Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде спрян още днес – с ден по-рано от първоначално обявения график. Това съобщиха от ядрената централа късно в събота. По план спирането трябваше да се извърши в понеделник.

          - Реклама -

          Решението за по-ранното извеждане на блока от експлоатация е взето след установяването на допълнителен дефект по време на подготовката за планираното спиране на 22 декември. Освен защитното мембранно устройство на сепаратора-паропрегревател на турбината, за което бе съобщено в петък, е открита неизправност и в още едно устройство от същия тип.

          От централата уточняват, че наличните резервни мембранни устройства са изпратени за анализ и проверки в две независими научни организации. След приключване на експертизите те ще бъдат монтирани на блока.

          „Възраждане“: Директорът на АЕЦ „Козлодуй“ е премълчал за инцидент в централата „Възраждане“: Директорът на АЕЦ „Козлодуй“ е премълчал за инцидент в централата

          От АЕЦ „Козлодуй“ подчертават, че в резултат на ситуацията няма отделяне на радиоактивни или други замърсяващи вещества в околната среда. Не е застрашена и безопасността на персонала и населението.

          Първоначално се предвиждаше шести блок да бъде спрян в понеделник за подмяна на защитно мембранно устройство на сепаратора-паропрегревател на турбината. Повредата е възникнала по време на експлоатация, като блокът бе спрян превантивно още на 15 декември за подмяна на идентично предпазно устройство.

          След извършените дейности, преди дни шести блок беше отново включен в електроенергийната система на страната, съобщиха тогава от ядрената централа.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Зимното слънцестоене настъпи: днес е най-късият ден

          Дамяна Караджова -
          Астрономическата зима започва днес в 17:03 часа – в деня на зимното слънцестоене
          Общество

          Мъгли, дъжд и шанс за сняг: какво време ни чака около Коледа

          Дамяна Караджова -
          Астрономическата зима ще започне с типично декемврийско време – мъгли в низините и котловините и плътна облачност над по-голямата част от България.
          Общество

          Ясни са цените на градския транспорт в София след въвеждането на еврото

          Красимир Попов -
          Столичани вече имат яснота относно начина, по който ще заплащат за градски транспорт след официалното въвеждане на единната европейска валута. Обявените цени за София...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions