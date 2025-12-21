Агенция „Пътна инфраструктура“ отрече обвинения за закупуване на яхта

Не сме купували яхта. Това са съобщили пред Нова телевизия от Агенция „Пътна инфраструктура“ по повод на казаното от бившия служебен вицепремиер и министър на вътрешните работи, назначен от Румен Радев, Иван Демерджиев.

Днес Демерджиев призова да се провери дали държавно учреждение си е купило 50-метрова яхта. От думите му стана ясно, че говори за Агенция „Пътна инфраструктура“. Яхтата била купена с кредит от банка, имала 8-членен екипаж и е регистрирана в Дубай.