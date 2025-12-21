НА ЖИВО
          Агенция „Пътна инфраструктура" отрече обвинения за закупуване на яхта

          Снимка: bntnews.bg
          Не сме купували яхта. Това са съобщили пред Нова телевизия от Агенция „Пътна инфраструктура“ по повод на казаното от бившия служебен вицепремиер и министър на вътрешните работи, назначен от Румен Радев, Иван Демерджиев.

          Днес Демерджиев призова да се провери дали държавно учреждение си е купило 50-метрова яхта. От думите му стана ясно, че говори за Агенция „Пътна инфраструктура“. Яхтата била купена с кредит от банка, имала 8-членен екипаж и е регистрирана в Дубай.

          „Кой я ползва тази яхта? Дали случайно не е този, който ползва самолет от Турция за Дубай регулярно“, каза още Иван Демерджиев, намеквайки за лидера на ДПС – Ново начало Делян Пеевски.

          Днес Демерджиев призова да се провери дали държавно учреждение си е купило 50-метрова яхта. От думите му стана ясно, че говори за Агенция „Пътна инфраструктура“. Яхтата била купена с кредит от банка, имала 8-членен екипаж и е регистрирана в Дубай.

          „Кой я ползва тази яхта? Дали случайно не е този, който ползва самолет от Турция за Дубай регулярно“, каза още Иван Демерджиев, намеквайки за лидера на ДПС – Ново начало Делян Пеевски.

