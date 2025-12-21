Акция на гранична полиция разкриха престъпна група за канабис край Благоевград (СНИМКИ)

На 17 декември Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Кюстендил проведе успешна специализирана операция за неутрализиране на престъпна група, занимаваща се с разпространение и съхранение на наркотични вещества. В акцията участваха служители от различни полицейски звена, които провериха 16 адреса и автомобили в общините Благоевград, Симитли и Петрич.

- Реклама -

Снимка МВР

В хода на операцията бяха иззети 10,364 кг суха тревна маса, реагираща на канабис. По случая е образувано досъдебно производство, а седем души от Благоевградска област са били задържани и им е наложена полицейска мярка за срок до 24 часа.

На 18 декември петима от задържаните мъже на възраст от 34 до 53 години бяха привлечени като обвиняеми и с постановление на прокурора им беше взета мярка „задържане под стража“ за 72 часа. Вчера, 20 декември, съдът постанови постоянна мярка „задържане под стража“ за петимата.

Снимка МВР

Работата по случая продължава.