      неделя, 21.12.25
          Американската брегова охрана задържа втори петролен танкер пътуващ от Венецуела

          Снимка: БГНЕС
          Съединените щати заловиха втори петролен танкер, който пътуваше от Венецуела. Операцията е проведена от американската брегова охрана в международни води, като на борда на кораба е бил качен специализиран тактически екип. Мярката е в контекста на заповедта на президента Доналд Тръмп за „блокада“ на санкционираните плавателни съдове, които преминават през или напускат Венецуела.

          Каракас осъди действията на Вашингтон, наричайки ги „кражба и отвличане“. Правителството на Венецуела заяви, че ще подаде жалба до Съвета за сигурност на ООН, за да обжалва американската интервенция.

          Заловеният танкер е плавал под панамски флаг, като през последните пет години е бил регистриран и под флаговете на Гърция и Либерия.

