Астън Вила победи Манчестър Юнайтед с 2:1 на „Вила Парк“ в двубой от 17-ия кръг на Висшата лига. И двете попадения за успеха на бирмингамци бяха дело на Морган Роджърс. Матеус Куня се разписа за Юнайтед.

Астън Вила притиска Арсенал и Манчестър Сити, заемайки третото място с 36 точки. „Гражданите“ имат 37, а „артилеристите“ са с 39 на върха. Манчестър Юнайтед е седми с 26 точки.

В осмата минута Мануел Угарте загуби топката и Вила организира много опасна контраатака. Амаду Онана намери в наказателното поле Джон МаКгин, който стреля, но Ламенс изби. След това Уоткинс опита добавка, но Eйдън Хейдън блокира удара му.

В 22-рата минута подаване на Матеус Куня стигна до Бенямин Шешко, който излезе сам срещу Емилиано Мартинес, но стражът на Вила спаси. Малко след това отново Куня добре намери Шешко, който опита да мине покрай Мартинес, но си поведе много силно топката и пропиля и този шанс.

В последната минута на редовното време на първата част Морган Роджърс получи дълъг пас от Джон МакГин, овладя с добро първо докосване, не позволи на топката да излезе, а след това се освободи от Лени Йоро, за да прати майсторски топката във вратата на Сен Ламенс.

Манчестър Юнайтед отговори светкавично. В третата минута на добавеното време Мати Кеш сбърка, позволявайки на Патрик Доргу да му отнеме и да чукне към Матеус Куня, който прати топката в далечния ъгъл на Емилиано Мартинес за 1:1.

Лисандро Мартинес опита да изненада съотборника си в аржентинския национален отбор Емилиано Мартинес с изстрел от дистанция, но топката премина покрай вратата в 55-ата минута.

В 58-ата минута Юри Тилеманс се пребори да задържи топката и центрира към Оли Уоткинс, който не отигра перфектно, но Морган Роджърс се стрелна към топката и я заши в мрежата на Ламенс за 2:1.

Минута след попадението на бирмингамци Мартинес изби добър удар на Диого Далот, а след това Мати Кеш блокира добавката на Доргу.

Манчестър Юнайтед имаше страхотен шанс да изравни в 67-ата минута, когато Патрик Доргу качи топката на главата на Матеус Куня, но той я прати покрай вратата.