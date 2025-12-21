НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 21.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Австралия обновява протоколите след нападението на плажа Бондай

          0
          6
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          След терористичния акт на плажа Бондай в Сидни, при който двама въоръжени мъже, вдъхновени от ИДИЛ, откриха огън на еврейски фестивал, австралийският премиер Антъни Албанезе обяви обновяване на протоколите за действие на полицията и националните разузнавателни агенции. Стрелбата отне живота на 15 души и беше официално обявена за терористичен акт.

          - Реклама -
          Австралия в траур след кървавата атака в Сидни по време на Ханука Австралия в траур след кървавата атака в Сидни по време на Ханука

          Премиерът заяви, че целта на проверката е да се осигури готовността на службите за справяне с екстремизма. Паметта на жертвите беше почетена с минута мълчание, но присъстващите в Сидни освиркаха премиера и скандираха, че властите носят отговорност за трагедията, обвинявайки го в това, че има „кървави ръце“.

          След терористичния акт на плажа Бондай в Сидни, при който двама въоръжени мъже, вдъхновени от ИДИЛ, откриха огън на еврейски фестивал, австралийският премиер Антъни Албанезе обяви обновяване на протоколите за действие на полицията и националните разузнавателни агенции. Стрелбата отне живота на 15 души и беше официално обявена за терористичен акт.

          - Реклама -
          Австралия в траур след кървавата атака в Сидни по време на Ханука Австралия в траур след кървавата атака в Сидни по време на Ханука

          Премиерът заяви, че целта на проверката е да се осигури готовността на службите за справяне с екстремизма. Паметта на жертвите беше почетена с минута мълчание, но присъстващите в Сидни освиркаха премиера и скандираха, че властите носят отговорност за трагедията, обвинявайки го в това, че има „кървави ръце“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Любопитно

          Стоунхендж събра хиляди посетители за празника на зимното слънцестоене (ВИДЕО + СНИМКИ)

          Дамяна Караджова -
          Хиляди се събраха около Стоунхендж в Англия, за да отпразнуват зимното слънцестоене
          Инциденти

          Смърт на българин в САЩ: Конгресмени настояват за разследване на условията в ареста

          Дамяна Караджова -
          Трагичната смърт на българския гражданин Ненчо Ганчев в миграционен арест край Болдуин
          Свят

          Липсващи файлове с Тръмп и Епстийн предизвикват спекулации за прикритие

          Дамяна Караджова -
          Министерството на правосъдието на Съединените щати е изправено пред сериозни правни последици за публикуването

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions