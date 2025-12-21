Австралия обновява протоколите след нападението на плажа Бондай

След терористичния акт на плажа Бондай в Сидни, при който двама въоръжени мъже, вдъхновени от ИДИЛ, откриха огън на еврейски фестивал, австралийският премиер Антъни Албанезе обяви обновяване на протоколите за действие на полицията и националните разузнавателни агенции. Стрелбата отне живота на 15 души и беше официално обявена за терористичен акт.

Премиерът заяви, че целта на проверката е да се осигури готовността на службите за справяне с екстремизма. Паметта на жертвите беше почетена с минута мълчание, но присъстващите в Сидни освиркаха премиера и скандираха, че властите носят отговорност за трагедията, обвинявайки го в това, че има „кървави ръце“.